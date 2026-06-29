İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Ödemiş ilçesinde devam ettirilen altyapı çalışmalarının noktalanmasıyla beraber toplu ulaşımda uygulanan geçici güzergâh düzenlemesinin noktalandığını duyurdu. Yapılan duyuru çerçevesinde, 30 Haziran 2026 Salı gününden itibaren 8 otobüs hattı yeniden çalışmalar öncesindeki güzergahlarını kullanacak.
Çalışmalar tamamlandı!
Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ödemiş Kurtuluş Caddesi üzerinde yapılan altyapı ve asfalt serim çalışmalarının noktalanmasıyla beraber, bölgede toplu ulaşım normale dönecek.
Hangi hatlar eski güzergahına dönecek?
ESHOT'un açıklaması çerçevesinde aşağıdaki hatlar 30 Haziran Salı günü itibarıyla yeniden mevcut güzergâhlarında hizmet vermeye başlayacak:
795 Ödemiş – Torbalı
603
621 Kurucaova – Ödemiş
611 Çaylı – Ödemiş
616 Kaymakçı – Ödemiş
618 Ertuğrulköy – Ödemiş
796 Beydağ – Ödemiş
803 Kiraz – Ödemiş
Vatandaşlara bilgilendirme!
ESHOT Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının noktalanmasıyla beraber ulaşımın yeniden normal akışına döndüğünü ifade ederek, bahse konu olan hatları kullanan yolcuların 30 Haziran 2026 Salı gününden itibaren eski güzergâhları dikkate alarak seyahat planlarını yapmaları gerektiğini ifade etti.