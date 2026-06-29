İzmir Büyükşehir Belediyesi ESHOT Genel Müdürlüğü, Ödemiş ilçesinde devam ettirilen altyapı çalışmalarının noktalanmasıyla beraber toplu ulaşımda uygulanan geçici güzergâh düzenlemesinin noktalandığını duyurdu. Yapılan duyuru çerçevesinde, 30 Haziran 2026 Salı gününden itibaren 8 otobüs hattı yeniden çalışmalar öncesindeki güzergahlarını kullanacak.

Çalışmalar tamamlandı!

Yol Yapım, Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı tarafından Ödemiş Kurtuluş Caddesi üzerinde yapılan altyapı ve asfalt serim çalışmalarının noktalanmasıyla beraber, bölgede toplu ulaşım normale dönecek.

Hangi hatlar eski güzergahına dönecek?

ESHOT'un açıklaması çerçevesinde aşağıdaki hatlar 30 Haziran Salı günü itibarıyla yeniden mevcut güzergâhlarında hizmet vermeye başlayacak:

795 Ödemiş – Torbalı

603

621 Kurucaova – Ödemiş

611 Çaylı – Ödemiş

616 Kaymakçı – Ödemiş

618 Ertuğrulköy – Ödemiş

796 Beydağ – Ödemiş

803 Kiraz – Ödemiş

Vatandaşlara bilgilendirme!

ESHOT Genel Müdürlüğü, altyapı çalışmalarının noktalanmasıyla beraber ulaşımın yeniden normal akışına döndüğünü ifade ederek, bahse konu olan hatları kullanan yolcuların 30 Haziran 2026 Salı gününden itibaren eski güzergâhları dikkate alarak seyahat planlarını yapmaları gerektiğini ifade etti.

