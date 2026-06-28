Son Mühür- CHP'de yaşanan iki başlı görüntülerin ardından yeni parti kurup kurmayacağı merakla beklenen Özgür Özel'e anket şirketlerinden bir iyi bir de kötü haber geldi.

14 Mayıs seçimlerini en yakından bilen anket şirketleri arasında yer alan HBS'nin araştırmasına göre Özgür Özel'in kuracağı partinin oy oranı yüzde 18.8.

Ancak, Betimar'a göreyse tablo çok daha değişik.

Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, Özgür Özel'in kuracağı partinin oy oranını sadece yüzde 5.3 olarak tespit ettiğini duyurdu.

HBS'nin 22-23 ve 24 Haziran tarihleri arasında iki bin kişiyle yüz yüze yöntemiyle gerçekleştirilen anket sonuçlarına göre zirvede yüzde 29.5'le AK Parti yer alıyor. Özgür Özel'in kuracağı parti yüzde 18.8'le listenin ikinci sırasında yer alırken, Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oy oranı yüzde 12.2 olarak görülüyor.

CHP+ Özgür Özel'in toplam oyları yüzde 31'le, AK Parti'den zirveyi ele geçirdiği dikkatlerden kaçmıyor.

Betimar'a göre tablo bambaşka...



HBS Araştırmanın dışında Haziran ayında gerçekleştirdiği çalışmayı açıklayan ikinci şirket Betimar'dı.

TGRT Haber'de Taksim Meydanı programına katılan Betimar Araştırma Başkanı Gürkan Duman, 17-22 Haziran tarihinde yaptıkları en güncel araştırmanın sonuçlarını duyurdu.

Araştırmanın en dikkat çekici detayı Özgür Özel'in kurması beklenen partinin oy oranının sadece yüzde 5.3 olarak görülmesiydi.

Yüzde 7'lik ülke barajının altında kaldığı görülen Özgür Özel'in aksine Betimar'a göre Kemal Kılıçdaroğlu liderliğindeki CHP'nin oyu yüzde 22.4.

CHP bölünmese de AK Parti'ye yetişemiyor...



CHP+ Özgür Özel'in oylarının toplamı yüzde 27.7'ye ulaşırken, AK Parti'nin her iki partinin oy toplamından yüzde 6 daha fazla oya sahip olduğu görülüyor.

İşte Betimar'ın Haziran çalışmasına göre oyların dağılımı...

AK Parti : 33,6

CHP : 22,4

DEM : 9,4

MHP: 8,2

ÖZGÜR ÖZEL : 5,3

İP : 5,1

ZP: 4,3

Anahtar: 3,9

YRP: 2,8

TİP : 1,5

Diğer : 3,5