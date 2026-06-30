Son Mühür - Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün 30 Haziran hava tahminlerine göre, Türkiye genelinde yağış beklenmiyor. Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi beklenirken, özellikle güney kesimlerde termometrelerin 40 dereceyi göstermesi öngörülüyor. Öte yandan Marmara’nın güneybatısı ile Kuzey Ege kıyılarında rüzgarın kuzey ve kuzeydoğu yönlerden saatte 30 ila 50 kilometre hızla kuvvetli esmesi bekleniyor; yetkililer olası olumsuzluklara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyardı.

İzmir'de ejderha sıcakları başladı

İzmir’de 30 Haziran 2026 Salı günü sıcak ve güneşli hava etkisini sürdürecek. Gün içinde hava sıcaklığının 36-37 derece seviyelerinde seyretmesi beklenirken, gece saatlerinde termometrelerin 22-23 dereceye kadar düşeceği tahmin ediliyor. Kuzey ve kuzeydoğudan esecek rüzgarın hızının saatte 30 ila 50 kilometreye ulaşması öngörülüyor. Özellikle Bayındır, Beydağ, Menemen ve Tire ilçelerinde sıcaklıkların 40 derecenin üzerine çıkması bekleniyor.

İzmir ilçelerinde hava durumu 30 haziran 2026

Aliağa: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Balçova: Sıcak ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, sıcaklık 37 derece olacak. Bayındır: Kavurucu sıcaklar etkisini gösterecek, sıcaklık 41 dereceye kadar çıkacak. Bayraklı: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 39 dereceye ulaşacak. Bergama: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece seviyesinde seyredecek. Beydağ: Bunaltıcı sıcaklar görülecek, sıcaklık 41 dereceye kadar yükselecek. Bornova: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 39 derece olacak. Buca: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Çeşme: Açık ve nispeten serin bir gün bekleniyor, sıcaklık 32 derece olacak. Çiğli: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Dikili: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 35 derece olacak. Foça: Açık hava etkili olacak, sıcaklık 32 derece seviyesinde seyredecek. Gaziemir: Sıcak ve bunaltıcı hava görülecek, sıcaklık 38 derece olacak. Güzelbahçe: Açık bir gün bekleniyor, sıcaklık 34 dereceye ulaşacak. Karabağlar: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 derece olacak. Karaburun: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 34 derece seviyesinde olacak. Karşıyaka: Sıcak ve bunaltıcı bir gün bekleniyor, sıcaklık 38 derece olacak. Kemalpaşa: Sıcak hava etkisini sürdürecek, sıcaklık 38 dereceye ulaşacak. Kınık: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 38 derece olacak. Kiraz: Kavurucu sıcaklar görülecek, sıcaklık 39 dereceye kadar çıkacak. Menderes: Sıcak hava hakim olacak, sıcaklık 39 derece olacak. Menemen: Bunaltıcı sıcaklar etkili olacak, sıcaklık 41 dereceye ulaşacak. Narlıdere: Açık ve sıcak bir gün bekleniyor, sıcaklık 34 derece olacak. Ödemiş: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 39 derece seviyesinde seyredecek. Seferihisar: Sıcak bir gün yaşanacak, sıcaklık 37 derece olacak. Selçuk: Sıcak hava görülecek, sıcaklık 36 dereceye ulaşacak. Tire: Kavurucu sıcaklar etkisini gösterecek, sıcaklık 41 derece olacak. Torbalı: Sıcak ve bunaltıcı hava bekleniyor, sıcaklık 39 derece olacak. Urla: Sıcak hava etkili olacak, sıcaklık 35 dereceye ulaşacak.