Urla'nın Gülbahçe Mahallesi'nde yer alan Gülbahçe Ilıcası, binlerce yıllık geçmişiyle doğal güzellikleri aynı noktada buluşturuyor. Ege Denizi ile İzmir Körfezi arasında konumlanan bölge, tarihi kalıntıları, denizle birleşen doğal termal kaynağı ve huzurlu atmosferi sayesinde son yıllarda daha fazla ziyaretçi ağırlıyor. Özellikle emeklilik döneminde sakin bir yaşam arayanlar ile doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenler, Gülbahçe'yi yakından incelemeye başladı. Bölge, yalnızca günübirlik geziler için değil, yaşam ve yatırım planı yapanların da radarına girmiş durumda.

Gülbahçe Ilıcası 5 Bin Yıllık Tarihiyle Dikkat Çekiyor

Gülbahçe Ilıcası'nın çevresi, yaklaşık 5 bin yıl öncesine uzanan höyükler ve arkeolojik kalıntılarla çevrili bulunuyor. Bölgede yapılan araştırmalar, bu kıyı şeridinin tarih boyunca kesintisiz yerleşim gördüğünü ortaya koyuyor. Halk arasında uzun yıllardır "Roma Hamamı" olarak anılan yapı da bölgenin en bilinen noktalarından biri olarak öne çıkıyor. Yapının doğrudan Roma dönemine ait olduğunu kanıtlayan kesin arkeolojik veriler bulunmasa da, doğal sıcak su kaynağının yüzyıllardır şifa amacıyla kullanıldığı biliniyor. Bu özelliği sayesinde Gülbahçe Ilıcası yalnızca doğal bir oluşum değil, aynı zamanda kültürel miras değeri taşıyan önemli alanlardan biri olarak değerlendiriliyor.

Denizle Buluşan Termal Kaynak Farklı Bir Deneyim Sunuyor

Gülbahçe Ilıcası'nı benzer doğal kaynaklardan ayıran en önemli özellik, termal suyun deniz suyuyla birleştiği yapısı. Yaklaşık 17 derece sıcaklıkta yıl boyunca akışını sürdüren kaynak, yapılan incelemelere göre yüzde 76 ila 82 oranında deniz suyu içeriyor. Magmatik etkilerle ısınan yer altı sularının deniz suyuyla birleşmesi sonucu oluşan bu doğal sistem, klasik kaplıca alanlarından farklı özellikler taşıyor. Deniz kıyısında yer alan ilıca, ziyaretçilerine hem doğal manzaranın hem de tarihi atmosferin bir arada hissedildiği farklı bir deneyim sunuyor. Bu özellikleri nedeniyle bölge, yılın her döneminde doğa ve tarih meraklılarının uğrak noktalarından biri haline geliyor.

Sakin Yaşam Arayanların ve Yatırımcıların İlgisi Artıyor

Son yıllarda Urla'nın yükselen yaşam kalitesiyle öne çıkması, Gülbahçe Mahallesi'ne olan ilgiyi de artırdı. Temiz havası, düşük yapı yoğunluğu, sahil boyunca uzanan yürüyüş yolları ve dört mevsim yaşanabilir iklimi sayesinde mahalle özellikle emekliler tarafından tercih ediliyor. Yazlık konut arayışında olanlar ve yatırım amacıyla gayrimenkul araştıranlar da bölgeyi yakından takip ediyor. Urla genelinde artan konut fiyatları, Gülbahçe'yi alternatif yaşam alanı olarak öne çıkarırken, doğal dokusunu büyük ölçüde korumuş olması da bölgenin değerini artıran unsurlar arasında gösteriliyor.

İzmir'den Gülbahçe Ilıcası'na Ulaşım Oldukça Kolay

Gülbahçe Mahallesi, Urla ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıkta bulunuyor. İzmir'den toplu taşıma kullanmak isteyenler, 735, 736 ve 737 numaralı ESHOT hatlarıyla bölgeye ulaşabiliyor. Özel araçla seyahat edenler ise İzmir-Çeşme Otoyolu üzerinden kısa sürede Gülbahçe'ye erişebiliyor. Kolay ulaşım imkânı sayesinde ilıca yalnızca yaz sezonunda değil, yıl boyunca günübirlik ziyaretler için de tercih edilen doğal destinasyonlar arasında yer alıyor.