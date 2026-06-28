Son Mühür / İzmir’e yeni bir mezarlık geliyor. İzmir Büyükşehir Belediyesi, Bornova’nın Kayadibi Mahallesi’nde 110 dönümlük alanda 25 bin defin kapasiteli Kayadibi Kent Mezarlığı’nı hizmete açtı. 3 kilometrelik bağlantı yolu asfaltlanarak kolay bir ulaşım imkanı kazanan Kayadibi Kent Mezarlığı, özellikle Karşıyaka, Bayraklı ve Bornova bölgelerinde artan mezarlık alanı ihtiyacına da çözüm olacak.

Kent nüfusunun artmasıyla mezarlık alanı ihtiyacının da arttığını belirten İzmir Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Dairesi Başkanı Ali Kemal Elitaş, bölgede altyapı ve üstyapı çalışmalarının da tamamlandığını söyledi. Yol Yapım Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı’nca yürütülen çalışmalar sayesinde vatandaşın Manisa yolu üzerinden mezarlığa rahatlıkla gelebileceğini ifade eden Elitaş, Kayadibi Kent Mezarlığı’nın devamında yaklaşık 200 dönümlük rezerv alan bulunduğunu söyledi.

Yaka Mahallesi’nde de yeni rezerv alan hazır

Yaka Mahalesi’nde de 300 dönümlük yeni rezerv alanlarının hazır olduğunu duyuran Elitaş, “Kayadibi ve Yaka bölgelerindeki rezerv alanlarımızla birlikte Bornova’da ve kent genelinde uzun yıllar mezarlık alanı açısından herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için planlamalarımızı yaptık. İzmir’in gelecekteki ihtiyaçlarını da bugünden öngörerek hareket ediyoruz” diye konuştu.

Mezarlıklarda peyzaj çalışmalarının bölgenin doğal dokusuna uygun şekilde yapıldığını, iklim krizine karşı dayanıklı ve az su tüketen bitki türlerinin tercih edildiğini söyleyen Elitaş, alanlarda düzenli bir yerleşim planı uygulanacağının da altını çizdi.