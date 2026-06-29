Son Mühür / İzmir Vakıflar Bölge Müdürlüğü, mülkiyeti ve idaresindeki 236 taşınmaz için kiralama ihalesine çıkıyor. İzmir Manisa’daki taşınmazlar, 13 ve 14 Temmuz tarihlerinde ihaleyle kiraya verilecek. Meskenden büroya, zeytinlikten villaya kadar pek çok kalemde bulunan taşınmazlar için açık teklif usulüyle ihale gerçekleşecek.

İhalenin ilk günü İzmir’in Balçova, Bayındır, Bergama, Bayraklı, Buca, Bornova, Çeşme, Dikili, Foça, Güzelbahçe, Konak, Karaburun ve Karabağlar ilçelerindeki taşınmazlar görücüye çıkacak. En yüksek bedel ise Alsancak’ın Talatpaşa Bulvarı’ndaki büro için talep edilecek. Alsancak’taki büro için talep edilen muhammen bedel aylık 55 bin lira.

Pek çok alanda taşınmaz listede

İhalenin ikinci gününde yine İzmir’in Karşıyaka, Kemalpaşa, Konak, Menderes, Ödemiş, Seferihisar, Selçuk, Tire ve Torbalı’daki taşınmazların yanı sıra; Manisa Akhisar, Alaşehir ve Soma’daki yerler için teklifler alınacak. İzmir’in merkez ilçesi Konak’ta işi hanlarının içindeki bürolar için aylık 30 bin ila 55 bin lira muhammen bedel talep edilirken; Çeşme’nin Sakarya Mahallesi’nde yer alan dükkan için aylık 120 bin lira, Foça’daki villlar için aylık 50 bin lira, Ödemiş’teki geniş tarım arazileri ve tarlalar için ise 200 bin lirayı bulan muhammen bedeller isteniyor. Listede aynı zamanda zeytinlik, fıstık alanları, cami tuvaletleri ve depolar da mevcut. İhalenin detayları ise Resmi İlan sitesi ve Vakıflar Bölge Müdürlüğü’nden incelenebiliyor.