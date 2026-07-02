Beste Temel / Son Mühür - İzmir'in Ödemiş ilçesinde geçen yılın temmuz ayında yaşanan orman yangınında evleri ve arazileri zarar gören vatandaşlar için başlatılan konut projelerinde son aşamaya gelindi. AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, TOKİ tarafından yürütülen çalışmaların hızla ilerlediğini belirtek, yangından etkilenen hak sahiplerinin bu ayın sonu itibarıyla yeni ve güvenli yuvalarına yerleşmeye başlayacaklarını duyurdu.

İlk etapta nakdi destek ve hayvan teslimatı yapıldı

Yangın felaketinin hemen ardından devletin tüm imkanlarıyla sahada olduğunu vurgulayan Saygılı, vatandaşların mağduriyetini en aza indirmek için hızlı adımlar atıldığını ifade etti. Afetin ilk haftası geride kalmadan evleri zarar gören ailelerin hesaplarına toplam 162 bin TL nakdi destek ödemesi yatırıldı. Ayrıca bölgedeki üreticilerin zararlarını karşılamak amacıyla telef olan 134 küçükbaş hayvan, 2 büyükbaş hayvan ve 5 bin 627 arı kovanı da kısa sürede hak sahiplerine teslim edilerek üretime yeniden katılmaları sağlandı.

138 köy evi inşa edildi

Yaraların sarılması kapsamında sadece nakdi yardımlarla yetinilmediğini belirten Saygılı, bölgede geniş kapsamlı bir imar çalışması yürütüldüğünü kaydetti. Yangından etkilenen alanlarda, normal şartlarda büyükşehir belediyesinin sorumluluğunda bulunan yollar dahil tüm altyapının devlet eliyle yenilendiğini ifade eden İl Başkanı, afetten sadece bir ay sonra Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı koordinesinde yaklaşık 600 milyon liralık dev bir yatırımın startını verdiklerini hatırlattı. Proje kapsamında Tosunlar’da 64, Karadoğan’da 55, Suçıktı’da 14 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplam 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağının inşasında sona yaklaşıldı.

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı açıklamalarının tamamı:

"2025 yılı Temmuz ayında Ödemiş’te meydana gelen yangın felaketinde sadece ormanlarımız değil, vatandaşlarımızın yuvaları, emekleri ve hatıraları da zarar gördü. Ancak Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde devletimiz, her afette olduğu gibi Ödemiş’te de ilk andan itibaren tüm imkânlarıyla sahada oldu. Yangının ardından vatandaşlarımızın mağduriyetini gidermek için hızlıca harekete geçildi. Evleri zarar gören vatandaşlarımıza ilk hafta dolmadan 162 bin TL nakdi destek ödemeleri hesaplarına yatırıldı. Telef olan 134 küçükbaş hayvan, 2 büyükbaş hayvan ve 5 bin 627 arı kovanı hak sahiplerine teslim edilerek üreticilerimizin yaraları sarıldı.

Bununla da yetinilmedi. Yangından etkilenen bölgelerde, Büyükşehir Belediyesi’nin sorumluluk alanında bulunan yollar dahi devletimizin imkânlarıyla yenilenerek vatandaşlarımızın hizmetine sunuldu. Yangından sadece bir ay sonra, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanımız Murat Kurum ile birlikte yaklaşık 600 milyon liralık yatırımla Tosunlar’da 64, Karadoğan’da 55, Suçıktı’da 14 ve Üzümlü’de 5 olmak üzere toplam 138 köy evi, 21 ahır, 1 cami ve 1 köy konağının temellerini attık. O gün vatandaşlarımıza verdiğimiz sözü bugün yerine getirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Söz verdiğimiz gibi, bir yılda afetzede hemşehrilerimize yeni evlerini teslim etmiş olacağız. Bugün gelinen noktada TOKİ tarafından inşa edilen konutlarda sona yaklaşıldı. İnşallah Temmuz ayı sonu itibarıyla hak sahibi vatandaşlarımız yeni yuvalarına kavuşacak.

Devletimiz, Ödemişli hemşehrilerimizi hiçbir zaman yalnız bırakmamış; zarar gören evlerden hayvanlara, altyapıdan sosyal desteğe kadar her alanda yaraları sarmıştır. Ödemiş’e ve İzmir’e bu güçlü desteği sağlayan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Bakanımız Murat Kurum’a, emeği geçen tüm kurumlarımıza ve çalışanlarımıza teşekkür ediyorum. AK Parti hükümetleri olarak milletimizin emrinde, her zaman vatandaşlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz. Rabbim ülkemizi ve milletimizi her türlü afetten muhafaza eylesin."