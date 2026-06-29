Son Mühür - Özgür Özel, Ödemiş’te halka seslendiği traktör römorku üzerinden tarım sektöründeki krize ve iktidarın kamu-özel işbirliği projelerindeki garanti modeline tepki gösterdi. Artan girdi maliyetlerine dikkat çeken Özel, zenginlere yönelik otoyol, köprü ve havalimanı geçiş garantileri verildiğini ancak çiftçiye alım garantisi sunulmadığını belirterek, Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında garantilerin sermayeye değil, köylü ve çiftçiye verileceğini söyledi.

"Zenginlerin yaptığı otobanlara, köprülere, uçaklara geçiş garantisi verenlerin çiftçiye alım garantisi vermediği bir süreçteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında garantiler zengine değil, köylüye, çiftçiye olacak"

Özgür Özel, konuşmasında iktidara ve butlan sürecine göndermelerde bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"Dedi ki bize bina lazım değil. Bize otobüs lazım değil. Dün oldu derme çatma bir aracın üstünden, dün oldu bir caminin önündeki banktan, bir parktaki banktan, dün Gaziantep'te bir kamyon kasasından, bugün Ödemiş'te bir römorkun, bir traktör römorkunun üstünden sizlerle birlikteyiz. İktidara, iktidara otobüsler götürmez."

''Siz partinizi büyük rezidansların çatı katındaki avukat bürolarında kurarsınız''

''Eğer sizi, eğer sizi iktidara götürecek olan sermayedarlarsa partinizi büyük rezidansların çatı katındaki avukat bürolarında kurarsınız. Sizi sermaye istiyorsa, dış güçler istiyorsa en pahalı aracı gereci önünüze sererler. Ama eğer siz bunların iktidarını reddediyorsanız, siz halkın iktidarı diyorsanız o zaman halk meydanda olur, sizin yeriniz de traktörün kasasının üstü olur. Biliyorsunuz bu mücadele CHP içi bir mücadele değildir, bu mücadele milletle Recep Tayyip Erdoğan arasındadır...''

''Kendisine sırtını döneni iktidardan indiren Ödemiş...''

"İnanın, inanın bu Ödemiş geçmişte tütün ve pamuk üreten, beyaz altını sarı altını bilen... Pamuk fiyatları tütün fiyatları beğenilince kasketleri havaya atan, beğenilmezse yere çalan, işine geldiğini hoşuna gideni iktidarda tutup kendisinin yüzüne güleni iktidarda tutup, kendisine sırtını döneni iktidardan indiren Ödemiş... Cumhuriyetin en önemli kazanımına seçme ve seçilme hakkına, seçim sandığına sahip çıkan bir ilçedir."

''Çiftçiye geçim garantisi verilmediği bir süreçteyiz''

''Bugün pamuğun beyaz altın olduğu günlerin çok gerisindeyiz. Bugün Ödemiş'te adamı ters diksen düz çıkan Ödemiş'te, bu verimli Ödemiş'te yüksek girdi fiyatlarıyla, bu traktöre zenginlerin yatına kotrasına ÖTV'siz KDV'siz mazot verenlerin bu traktörden esirgediği pahalı mazotla, bu traktörün sahibinin geçen seneye göre gübre fiyatlarındaki yüzde 55-60 artışla boğuştuğu bir yerde... Zenginlerin yaptığı otobanlara geçiş garantisi, köprülere geçiş garantisi, uçaklara yolcu garantisi, hastaneye hasta garantisi verenlerin çiftçiye geçim garantisi vermediği bir süreçteyiz. Cumhuriyet Halk Partisi iktidarında garantiler zengine değil, emekliye, emekçiye ve çiftçiye olacak.''

Yem ve hayvancılık sözleri

''Yem fiyatlarının yüzde 35 arttığı bir dönemdeyiz. Maalesef artık süt için üretilen, süt için büyütülen hayvanların bıçak altına gittiği dönemleri yaşadık. Şimdi artık süt o kadar az ki, geçmişte pariteden şikayet ediyorduk, ya da geçmişte canımıza okudu yem zorunlu alışveriş, yemi buradan alacaksın, sütü buna vereceksin... Şimdi gelinen noktada süt kalmadı, büyük sıkıntılar yaşandı. Biz Cumhuriyet Halk Partisi olarak yıllardır doğru politikaları söyledik ama dilimizde tüy bitti, böyle yaparsanız kesime gider hayvanlar dedik. Hayvanlar kesime gidince sıkıntı artar, hem sütçülüğü bitirirsiniz hem besiciyi bitirirsiniz dedik. Bugüne kadar dinletemedik."

''İktidar olarak geleceğim...''

"Ama Ödemiş'ten, Ödemiş'e esnaf ziyareti yapmaya, sokaklarına selam vermeye geldiğimiz Ödemiş'ten pazartesi gününün 11 buçuğunda, 50 yıl önce Ecevit'i bağrına basan Ödemiş'ten sözüm söz olsun ki; bu meydana yine geleceğim, iktidar partisinin genel başkanı olarak geleceğim!"