Son Mühür/ Beste Temel- Son Mühür TV’de yayınlanan, moderatörlüğünü Tunç Erciyas’ın üstlendiği Sıcak Bakış programının konuğu spor ve köşe yazarı Ömre Bedel oldu.

Bedel, son iki kitabı “Spor Yapamam Sesi” ve “Sporun Kadın Hali”’nin yazım serüvenleriyle birlikte spor yapmanın önemi hakkında konuştu ve Dünya Kupasının değerlendirmesini yaptı.

“İki kitap basmak yayıneviyle ortak bir karardı.”

“Spor Yapamam Sesi” ve “Sporun Kadın Hali” kitaplarını aynı anda yayımlayan Ömre Bedel, “İnsanlara faydalı olmak istediğimi düşündüğüm için bu kitapları yazdım.

Her şeyden önce birbirimize pozitif anlamda dokunmamız gerekiyor. Sonuçta bu bir kılavuz niteliğinde. İki kitap basmak yayıneviyle ortak bir karardı.

Bizim amacımız insanları yormadan bazı şeyleri hayatlarına geçirmelerini sağlamak. İki parçada daha sakin ve daha rahat okuyup faydalanabilmeleri için iki kitap bastık. Birisi neden, diğeri nasıl.” şeklinde konuştu.

“İç motivasyona döndüğümüz zaman, spor bedenimize uzun vadede katkı sağlıyor”

Kitaplarının yazım serüvenleri hakkında Tunç Erciyas’ın sorularını yanıtlayan Bedel: “Kitabın çıkış noktası kadınlar. İlk kitapta fizyoloji ve nörobilimden de bahsettim çünkü bir kadın, bedenini ne kadar iyi tanırsa ona müdahale etmesi ve hayatını pozitif hale getirmesi daha kolay olur. Kadınlar neden spor yapar?

İlk akla gelen cümle zayıflamak için. Zayıflamak bence sporun bir yan ürünü. Sporu hayatımıza geçirdiğimiz zaman sadece zayıflamak için yapmamak gerekiyor. Kitapta bunu da anlatıyorum.

Sürekli zihnimizde dönen sesler var. ‘Ben yapamam’ ‘Pazartesi başlarım’ gibi. Bu kitapta ben bu bahaneleri dile getirerek görünür kıldım. Nasıl alt edeceğimize dair küçük ipuçları var.

Amaç, bu şekilde bu bahaneleri alt edip sporu hayatımıza entegre etmek. İç odaklı motivasyona döndüğümüz zaman, sağlık için spor yaptığımızda bedenimize uzun vadede katkı sağlıyor.” dedi.

"Bizim eksik kaldığımız yerler planlamada"

Dünya Kupası maçları hakkında konuşan Ömre Bedel, “Sürprizlerin yaşandığı bir turnuva ve diğer turnuvalara göre bol gollü oldu. Mücadele ritmi çok yüksek ve atletizmin çok ön planda olduğunu gördüm.

Artık fiziksel güce ve dayanıklılığa eskisinden daha çok önem veriliyor. Bizim için de orada olmak çok güzel, ama burada isimler yarışmıyor, burada sistem, atletizm, dinamik ve planlama yarışıyor.

Altyapıdan planlamaya kadar her şeyi bir arada değerlendirmemiz gerekiyor. Genel anlamda sporun tamamı, psikolojisinden beslenme düzenine kadar bir bütün olarak değerlendirilmeli.

Bizim eksik kaldığımız yerler planlamada. Hataları görmezden gelmeyip üzerine gidersek bir dahaki turnuvada daha iyi sonuçlar elde edebiliriz.” diye yorum yaptı.

"Gençler belirli aralıklarla bedenlerini hareket ettirmeli"

Spor yapmanın önemini vurgulayan Bedel, “Gençlere önerebileceğim şey belirli aralıklarla bedenlerini hareket ettirmeleri.

Eğer bedenlerini hareket ettirirlerse, oturma eylemleri ya da bakış açıları mutlaka değişecektir. Biraz hareket etsinler ve kitaplara dokunsunlar.

Hiç düşünmeyin hemen başlayın çünkü motivasyon gelip geçicidir ama sistem mutlaka işler.” diyerek sözlerini sonlandırdı.