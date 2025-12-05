Soruşturma, 2023-2024 sezonunda alt liglerdeki bazı maçlardaki şüpheli bahis işlemlerine dayanıyor. Savcılık, mali hareketler ve bağlantıları inceleyerek harekete geçti. Çakar'ın gözaltı nedeni, bu işlemlerle ilişkilendirilen banka hesaplarındaki hareketlilik olarak kaydedildi. Emniyet sorgusu devam ediyor.

Ahmet Çakar'ın Eşi Kim?

Ahmet Çakar’ın eşi Arzu (Hayriye Arzu) Çakar eski bir doktor. Çakar'ın eşi kamuoyunda genellikle evlilikleri ve Çakar’ın spor yorumculuğu üzerinden biliniyor. İkili, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü yasa dışı bahis ve şike soruşturması kapsamında, özellikle banka hesaplarındaki “şüpheli finansal işlemler” ve yasa dışı bahis bağlantısı şüphesi nedeniyle aynı dosyada gözaltına alındı.

Ahmet Çakar Kimdir

Ahmet Çakar, tam adıyla Ahmet Murat Çakar, 3 Ağustos 1962'de İstanbul'da doğdu. 1980'de İstanbul Erkek Lisesi'nden mezun oldu ve aynı yıl İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ne girdi. 1986'da pratisyen hekim olarak mesleğe başladı. Hakemlik kariyerine erken yaşta adım attı ve Süper Lig'de birçok derbi yönetti.

Uluslararası arenada 100'den fazla maçta düdük çaldı. Avrupa Şampiyonası'nda üst düzey karşılaşmaları idare eden iki Türk hakemden biriydi. Şampiyonlar Ligi'nde görev alan üç Türk hakem arasında yer aldı. 1997'de aktif hakemliğe veda etti. Bu veda sonrası televizyon yorumculuğuna ve köşe yazarlığına geçti. Futbol dünyasında sert ve tartışmalı üslubuyla tanındı.

25 Şubat 2004'te, görev yaptığı sağlık ocağından çıkarken silahlı saldırıya uğradı. Vücuduna beş kurşun isabet etti. Saldırganlar tespit edilemedi. Bu olay, kariyerinde dönüm noktalarından biri oldu. Günümüzde futbol yorumcusu olarak ekranlarda boy gösteriyor.

Ahmet Çakar Neden Gözaltında

Ahmet Çakar, futbolda yasadışı bahis soruşturması kapsamında gözaltına alındı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla sabah saatlerinde evi arandı. Eşiyle birlikte yakalandı ve sağlık kontrolünden geçirildi. DHA muhabirlerinin sorusuna "Bilmiyorum" yanıtını verdi. Gözaltı, banka hesaplarındaki şüpheli hareketlere dayanıyor.

Soruşturma dosyasında, Çakar çifti mali işlemlerle bağlantılı görülüyor. Bu işlemler, bahis siteleriyle ilişkilendirildi. Savcılık, delilleri MASAK raporları ve yasal bahis verileriyle destekliyor. Çakar'ın emniyet sorgusu sürüyor. Adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Gözaltı, 6222 sayılı Sporda Şiddet ve Düzensizliğin Önlenmesine Dair Kanun kapsamında gerçekleşti. Çakar, daha önce benzer iddialarla gündeme gelmemişti. Bu olay, yorumculuk kariyerini etkiliyor.

Futbolda Bahis Soruşturmasının Kapsamı

Soruşturma, alt liglerdeki maçlardaki bahis manipülasyonlarını merkeze alıyor. Emniyet, kulüp yöneticileri, futbolcular ve spor figürlerini hedef aldı. Operasyon, 16 ilde eş zamanlı düzenlendi. 46 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Tespit edilen işlemler, 2023-2024 sezonuna odaklanıyor. Bazı maçlarda sonuçları etkileme girişimleri belgelendi. Soruşturma, TFF'nin önceki ihbarlarıyla ivme kazandı. UEFA ve FIFA kuralları da gündeme geldi. Gözaltılar, spor kamuoyunda yankı uyandırdı.

Savcılık, titiz bir süreç izliyor. Mali akışlar ve irtibatlar inceleniyor. Operasyon, futbolun saha dışı bağlantılarını aydınlatmayı amaçlıyor. Detaylar, sorgularla netleşiyor.