Son Mühür - Şarkıcı Güllü’nün hayatını kaybettiği olaya ilişkin soruşturmada dikkat çekici bir iddia daha gündeme geldi. Adının açıklanmasını istemeyen bir komşu, yazlığındaki güvenlik kamerasında Güllü’nün pencereden itildiğini gösterdiğini düşündüğü görüntüler bulunduğunu söyledi. Komşu, kayıtları inceleyip emniyete teslim edeceğini belirterek “Bu olay artık aydınlatılsın” ifadelerini kullandı.

Soruşturma dosyasında daha önce de dikkat çekici tanık beyanları yer almıştı. Olayın kilit isimlerinden biri olarak görülen Bircan Dülger, Tuğyan Ülkem Gülter’in Güllü’yü öldürmeyi planladığını ileri sürmüştü. Bir diğer tanık Çağrı Kutlu ise Gülter’in annesiyle sorunlar yaşadığını, zaman zaman agresif ifadeler kullandığını ve “Ben bunu öldüreceğim” dediğini iddia etmişti. Güllü’nün ölümünde kaza ihtimalinin zayıfladığı, olayın cinayet olabileceği yönündeki değerlendirmelerin güçlendiği belirtilirken, savcılığın soruşturmayı genişleterek sürdürdüğü aktarıldı.