Feyyaz Uçar'ın paylaşımı, spor camiasında yankı buldu. Torununun ani vefatı, Uçar'ın kariyerindeki başarıların ötesinde ailesel bir drama dönüştü. Cenaze töreni için detaylar da açıklandı ve akrabalar İzmir'de toplandı.

Feyyaz Uçar Kimdir

Feyyaz Uçar, Türk futbolunun unutulmaz isimlerinden biri olarak biliniyor. 15 Ekim 1963 doğumlu ve 62 yaşında olan eski milli futbolcu, forvet pozisyonunda görev yaptı. Kariyerine Bursaspor'da başladı ve 1982-1991 yılları arasında yeşil-beyazlı formayı giydi.

Uçar, Beşiktaş'a transfer olduktan sonra efsaneleşti. 1991-1996 sezonlarında siyah-beyazlı ekiple üç Süper Lig şampiyonluğu yaşadı. Hızlı driplingleri ve gol vuruşlarıyla tanındı. Milli takımla 35 maçta 17 gol attı ve 1990 Dünya Kupası elemelerinde rol aldı.

Emekliliğinin ardından antrenörlük yaptı. Beşiktaş ve Eskişehirspor gibi kulüplerde görev aldı. Uçar, yorumculuk kariyeriyle de devam etti ve TRT Spor'da maç analizleri sundu. Aile hayatı, futboldan uzak bir sakinlikte geçti ve torunu Can Arbay'la yakın bağlar kurdu.

Feyyaz Uçar'ın Torunu Can Arbay Kimdir

Can Arbay, Feyyaz Uçar'ın torunu olarak ailesinin en küçük üyelerinden biriydi. Uçar'ın oğlu Berkay Uçar'ın çocuğu olan Arbay, İzmir'de yaşıyordu. Sosyal medyada ailesiyle paylaşılan fotoğraflarda neşeli bir çocuk olarak görülüyor.

Arbay'ın yaşı ve günlük hayatı hakkında detaylar sınırlı kaldı. Aile, özel hayatını medyadan uzak tuttu ve Uçar'ın paylaşımıyla vefat haberi kamuoyuna yansıdı. Torun, dedesiyle spor etkinliklerinde sıkça yan yana bulundu ve Uçar'ın maç yorumlarında bahsettiği anılar birikti.

Aile çevresi, Arbay'ı enerjik ve sevilen bir birey olarak tanımladı. Vefat haberi, Uçar'ın ailesini derinden sarstı ve spor dünyasından taziyeler yağdı. Arbay, Uçar'ın futbol mirasını taşıyan bir aile halkasıydı.

Can Arbay'ın Ölüm Nedeni ve Cenaze Detayları

Can Arbay'ın vefatı, ailesi tarafından büyük üzüntüyle karşılandı. Feyyaz Uçar, sosyal medyada "Canım torunum Can Arbay'ın vefatını büyük bir üzüntüyle duyuruyorum" diye yazdı. Ölüm nedeni resmi açıklamalarda belirtilmedi ve aile mahremiyet istedi.

Cenaze töreni, 6 Aralık Cumartesi günü İzmir'de düzenlendi. Saat 12:30'da Narlıdere Müftülüğü Merkez Camii'nde kılınan namazın ardından defin Çeşme'deki Çakabey Mezarlığı'nda yapıldı. Tören, sınırlı bir katılımla gerçekleşti ve spor camiasından isimler destek verdi.

Uçar, paylaşımında "Ailemiz için çok zor bir kayıp. Bu süreçte dualarıyla ve iyi dilekleriyle yanımızda olan herkese teşekkür ederiz" ifadelerini kullandı. Haber, sosyal medyada hızla yayıldı ve hayranları Uçar'a sabır diledi. Aile, yas sürecini sessizce geçiriyor.

Bu olay, Feyyaz Uçar'ın hayatındaki dönüm noktalarından biri oldu. Futbol kariyerinin parlak günlerinden sonra gelen ailevi kayıp, Uçar'ı zor bir döneme soktu. Spor dünyası, eski yıldızına destek mesajları gönderdi ve taziyeler devam ediyor. Uçar'ın toparlanma süreci, ailesinin birliğiyle ilerleyecek.