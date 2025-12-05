Son Mühür- İstanbul İl Jandarma Komutanlığı, ünlüler dünyasını hedef alan ikinci uyuşturucu operasyonunu gerçekleştirdi.

İhsan Yalçın'ın haberine göre; soruşturma kapsamında televizyon ekranlarından tanınan üç isim; Ela Rumeysa Cebeci, Meltem Acet ve Hande Sarıoğlu gözaltına alındı.

Operasyonun kapsamı genişledi

Edinilen bilgilere göre jandarma ekipleri, yürütülen soruşturma çerçevesinde yalnızca medya sektöründeki isimleri değil, farklı meslek gruplarından birçok kişiyi de takibe aldı.

Gözaltına alınan başka isimler de var

Televizyon yüzlerinin yanı sıra operasyon kapsamında başka kişilerin de gözaltına alındığı öğrenildi. Bu kişilerin kimliklerine ve operasyonun ayrıntılarına ilişkin bilgilerin ilerleyen saatlerde açıklanacağı düşünülüyor.

Ayrıntılar geliyor...