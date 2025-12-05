Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar ve Şehircilik Dairesi’ne bağlı Mekansal Planlama Şube Müdürlüğü tarafından Balçova’nın Çetin Emeç Mahallesi sınırlarında bulunan ve kamuoyunda “Balçova Arsaları” olarak bilinen alana ilişkin hazırlanan imar planı nihayet askı sürecine alındı. Uzun süredir beklenen gelişmeyi yorumlayan Balçova Arsa Mağdurlarının Sesi Derneği (BAMSES) Başkanı Ruhi Eroğlu, bundan sonraki süreçte vatandaşın mağduriyetinin devam etmemesi için çağrıda bulundu. Geçmişte yaşanan ‘Olimpiyat Köyü’ tartışmasını hatırlatan Başkan Eroğlu, “Aynı facianın yaşanmasına izin vermeyeceğiz” diye konuştu.

‘Önce planların çıkmasını bekliyoruz’

Söz konusu alanla ilgili ‘tapulu’ hak sahipleri için sürecin olumlu olduğunu belirterek açıklamalarına başlayan Başkan Eroğlu, “Ancak 1/1000’lik alt ölçekli planların çıkmasını bekliyoruz. Yaşanan gelişmelerin yapılaşma olarak arsa sahiplerine ne getirecek ne götürecek bir an evvel görmemiz gerekiyor. Endişelerimiz tapusuzlar yönünden. Tapular yönünden de bakacağız ama önce planların çıkmasını bekliyoruz. Tatmin edici bir yapılaşma olacak mı, insanlar daire sahibi mi olacak, arsa mı verilecek müteahhitlerle mi anlaşılacak yoksa toplu konutlar mı düşünülüyor? Bunların hiçbiri belli değil. Bunlar 1/ 1000’lik planlarla ortaya çıkacaktır. Sonrasında da tapulularla bir toplantı yapıp karar vereceğiz” dedi.

‘Tapusuzlar hala endişeli’

İmarların çıkmasının beklenen bir hamle olduğunun altını çizen Başkan Eroğlu, “İzmir Büyükşehir Belediyesi’nin eski başkanı Aziz Kocaoğlu döneminde bir plan yapıldı ve 540 bin metrekare arsa ağaçlandırma, orman alanı, sakıncalı alan, kamusal alan gibi inşaat yapmaya izin verilmeyecek şekilde bir plandı. Tabii bu durum da bizler için tatmin edici olmadı. Şimdi hazırlanan yeni planla birlikte 540 bin metrekare alan konut alanına çevrilmiş, olumlu bir şey. Fakat altını çizmek gerekirse tapusuzlar endişeli. Çünkü süreçte tapu sorununa hiç değinilmiyor” ifadelerini kullandı.

‘Olimpiyat Köyü’nü hatırlattı

Söz konusu alanda asıl endişeli olan kısmın tapusuzlara verilmesi gereken yerler olduğunun da altını çizen Başkan Eroğlu, “Bunun biri Balçova Belediyesi’ne ait 187 eski parselden üretilmiş 541 ada 2665 parsel. Bu alan, aşağı yukarı 81 bin metrekare civarında . Diğeri de 541 ada 2666 parsel No’lu taşınmaz. Burası da 29 bin metrekare. Balçova Belediyesi’ne ait 110 bin metrekarelik tapusuzlara verilmesi gereken alanı imara açıyorlar. Halbuki önce tapusuzlara tapuları verilip sonrasında imara açmaları lazım. Bu işi oldu bittiye getirdiklerini düşünüyorum. Geçmişte, İzmir Büyükşehir Belediyesi 671 ada 98 parsel No’lu 350 bin metrekarelik taşınmaza imar çıkardı ve Olimpiyat Köyü yaptı. Yani vatandaşın yerine inşaat yaptı, üniversite oyunlarından sonra da üçüncü kişilere satılarak para kazandı. Bu son derece hukuksuz bir işlem. Vatandaşın arsasına çöktüler, kullandılar” diyerek eleştirilerde bulundu.

‘Gerekli adımları atacak, tedbir koyduracağız’

671 ada 99 parseldeki alanı geçmişte ‘ağaçlandırılacak alan’ olarak belirleyip hak sahiplerine tapuların verilmediğini de bir kez daha hatırlatan Eroğlı, “Bu parselin asıl sahibi olan Balçova Belediyesi’ne geri verilmesi gerekiyor. Endişemiz burayı Büyükşehir’in kendi lehine tasarruf etmesi. Ya projelendirecek ya da üçüncü şahıslara satacak. Buradan vatandaşı faydalandırmayacak gibi görünüyor. 2002’deki Olimpiyat faciasının bir kez daha yaşanmasını istemiyoruz. Biz buna karşıyız. Madem 1 milyon 12 bin metrekarelik alanın 120 bin metrekaresini kentsel gelişim alanı yapıyorsunuz, hepsini yapın vatandaşa tapularını verin. Biz gerekli hukuki adımları atacak, tedbir koyduracağız. Bu oldu bittiye izin vermeyeceğiz. Hem Balçova Belediye Başkanı Onur Yiğit’i hem de İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay’ı kamu kurumu yöneticisi sorumluluğuna ve vatandaşın hakkını vermeye davet ediyoruz. Süreç içindeki çabasından dolayı da AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya’ya teşekkür ediyoruz” diye konuştu.

Plan neleri içeriyor?

Askıya çıkarılan İzmir–Manisa Planlama Bölgesi 1/100.000 ölçekli Çevre Düzeni Planı kapsamında yaklaşık 89 hektarlık alanın kullanım statüsü yeniden ele alındı. Mevcut planlarda “Ağaçlandırılacak Alan” ve “Orman Alanı” olarak tanımlanan 66 hektarlık bölüm, yeni düzenlemeyle “Kentsel Gelişme Alanı” olarak planlara işlendi. Hazırlanan 1/5000 ölçekli nazım imar planı önerisinde ise yaklaşık 399 bin 285 metrekarelik kısmın “yüksek yoğunluklu gelişme konut alanı”, 13 bin 176 metrekarelik bölümün ise “ticaret ve konut alanı” olarak kullanılmasına karar verildi. Yapılan planlama doğrultusunda bölgede 10 bin 959 kişinin yaşam alanı oluşturulması öngörülürken, alan için 1.20 emsal yapılaşma hakkı tanımlandı.