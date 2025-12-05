Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir, Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin yıl sonuna kadar kapatılacağı haberini konuşuyor. 1995 yılında hizmete giren ve depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle kapatılması gündeme gelen hastanenin tamamen boşaltılmasının çeşitli zorluklara neden olacağı tartışılırken; konuyla ilgili bir açıklama da Konak Belediyesi eski başkanı, eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Hakan Tartan’dan geldi. Tartan, hastanenin kapatılması yerine ‘yenilenmesi’ gerektiğini bir kez daha vurgularken; konuyla ilgili İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban’a ve yetkililere çağrı yaptı.

‘Dışlamak yerine kazanmak lazım’

Hastanenin kentin sağlık hafızasında önemli bir yer tuttuğunun altını çizerek açıklamalarına başlayan Tartan, “Eski Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı olduğumdan Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde birçok İzmirli gibi benim de anılarım var. Hatta unutmuyorum, bakan olduğum ilk hafta bu hastaneyi ziyaret etmiştim. Şu anda tabii ki Bayraklı Şehir Hastanesi çok değerli ancak baktığımızda Türkiye yaşlanıyor. Nüfusumuz günden güne değişiyor. Şehir hastanelerin yükünü azaltacak, kılcal damarlardaki yerel hastanelerimiz de çok kıymetli. Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim Araştırma Hastanesi gibi sembol haline gelmiş hastaneler de bölgesel anlamda çok ciddi katkı sağlıyor. Bunları dışlamak yerine kazanmak lazım” dedi.

“Kent hassasiyetini Ankara’ya iletmesi kıymetli olacaktır”

Hastanelerin deprem yönetmeliklerine uygun olmasının oldukça yerinde bir adım olduğunun altını çizerek devam eden Tartan, “Ancak bu süreci halka açıklayarak kısa sürede bir çözüm üretilmeli. Örneğin, yıkımı yerine bölüm bölüm güçlendirmeler yapılabilir; Bozyaka Hastanesi tekrar işlevselliğini kazanarak korunabilirdi. Benim gerek devlet yetkililerine gerek İzmirlilere naçizane tavsiyem budur. Orada hizmet veren, emek veren birçok sağlık görevlisi arkadaşımla konuştum. Söz konusu hastanede oldukça nitelikli ve değerli bir kadro var. Bunların da göz önünde bulundurulması lazım. Sayın Valimiz Dr. Süleyman Elban, oldukça duyarlı bir insan. Naçizane eski bir bakan olarak bu konudaki kent hassasiyetini Ankara’ya iletmesi oldukça kıymetli olacaktır. Kapatmak kolay fakat insanların kazanımlarını da öne çıkarmak lazım” ifadelerini kullandı.

‘Sahip çıkmak herkesin görevidir’

Bozyaka Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nin üç yıllık bir takvimle güçlendirilebileceği önerisini de sunan Tartan, “Jeoloji uzmanları çok daha iyi bilir ama bildiğimiz kadarıyla bölge de jeolojik açıdan güçlü yerlerimizden. O yüzden bunun da göz önüne alınmasını istiyor, yıkılmasını doğru bulmadığımı belirtiyorum. Bölüm bölüm kapatılıp 6’şar aylık periyodlar halinde toplamda üç sene içinde güçlendirme yapılabilir. Böylelikle bu değerli kurum bir yanlışa kurban gitmemiş olur. Benim için de eski bir Bakan olarak manevi değeri olan hastanemize sahip çıkmak herkesin görevidir” diye konuştu.