Sahte gıdadan sahte diplomaya, borsadan futbol sahalarına kadar uzanan karanlık tablo artık gizlenemez hâle geldi. Kir sadece hayatın etrafına değil; doğrudan vicdanların merkezine çökmüş durumda.

Gırtlağa kadar kirlenmişiz.

Borsaya bakıyorsun; dönen dolaplar akıllara durgunluk veriyor.

Hileli gıdaların listesi bakanlığın raporlarında çarşaf çarşaf yayınlanıyor.

Lahmacunun, pidenin içinden hangi hayvanın eti çıkmıyor ki…

Sütsüz peynir, patatesten üretilmiş kaşar, tavuğa benzemeyen tavuk…

Kırmızı biber diye aldığın şey aslında kiremit tozu.

Süresi geçmiş ürüne mühür vurup bir yıl daha “kullanılır” hâle getirenlerden tutun da, pazaryerinde poşetin dibine en az iki çürük meyve sıkıştıran satıcılara kadar herkes nasibini almış.

Diploma desen…

Parayı bastırıyorsun, dört yıllık üniversite diploması kurdeleyle teslim ediliyor.

Üstelik master bile yaptırıyorlar, okul yüzü görmeden.

Altının sahtesi var, gıdanın sahtesi var, markanın sahtesi var…

Bunca sahteciliği ortaya koyanlara “insanın sahtesi” demek en doğrusu.

Gençlerin önemli bir bölümü kısa yoldan köşe dönmenin hesabında.

Dedim ya… Çok kirlendik. Hem de çok.

Ama şimdi öyle bir kirlilik konuşuluyor ki, memleketin en temiz kalması gereken alanlarından biri bile çamur deryasına dönmüş durumda:

Futbol.

TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu’nun açıklaması adeta bir deprem etkisi yarattı:

Profesyonel liglerde görev yapan 571 hakemden 371’inin bahis hesabı olduğu, bunlardan 152’sinin aktif şekilde bahis oynadığı tespit edildi.

571 hakemden yalnızca 200’ünün bahis hesabı yok!

Ve elbette iş bu kadarla kalmadı.

Açıklamanın ardından İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı. Soruşturma derinleştikçe tablo daha da karardı:

— 17 hakem, spor yazarı Umut Eken ve Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya adliyeye sevk edildi.

— Eyüpspor Başkanı Murat Özkaya ile hakemler Erkan Arslan, Yakup Yapıcı ve Nevzat Okat “müsabaka sonucunu etkileme” suçlamasıyla tutuklandı.

— Beş kişi daha tutuklandı, 11 şüpheli adlî kontrolle serbest bırakıldı.

Hakem Nevzat Okat ifadesinde,

“Yasal bahis dışında kaydım yok. Eğlence amaçlıydı. Öğretmenim, çok üzgünüm” dedi.

Ama MASAK raporları ne diyordu?

2021–2025 arasında 50 milyon TL’yi aşkın finansal işlem hacmi.

Hangi “eğlence” 50 milyon lira döndürür?

TFF’nin yürüttüğü iç soruşturmada bahis oynadığını kabul eden 45 klasman temsilcisi istifa etti.

Disiplin süreçlerinde toplam 1024 futbolcu PFDK’ya sevk edildi.

Bunların 27’si Süper Lig oyuncusu.

Bu sabah yeni bir operasyon başladı.

İsimleri yazmaya gerek yok, ünlü futbolculardan, kulüp başkanlarına, eski hakemlerden, spor yorumcularına. Operasyon sürüyor.

Onlar da hakim huzuruna çıkarılacak belki de cezaevi ile tanışacaklar.

Anlaşılan o ki kir, tribün altındaki toza, çamura saklanmamış; doğrudan oyunun kalbine yerleşmiş.

Ve bu, sadece futbolun meselesi değil.

Bu ülkede alın teriyle, hakkıyla, dürüstçe yaşayan milyonlarca insana yapılmış büyük bir haksızlık.

Borsadan gıdaya, üniversiteden pazara, yeşil sahalara kadar sızan bu ağır koku…

Kurumlardan önce, vicdanların çöktüğünün işaretidir.

Gırtlağa kadar kirlenmişiz.

Bunu söylemek kolay.

Zor olan temiz kalabilmek…

Daha da zor olan: Temizlemek.

Ama unutmayalım:

Bu ülkede maçın sonucunu parayla oynatan, gıdaya kiremit tozu katan, diplomayı pazarda limon gibi satan düzen temizlenmezse…

Sadece futbol değil,

gelecek dediğimiz şey de hükmen mağlup olur.

Kir öyle çoğaldı ki artık kaçacak yer kalmadı.

Kimse “bana değmez” diyemez.

Çünkü bu çürüme hepimizin kapısına dayanmış durumda.

Ya bu kiri söküp atacağız…

Ya da bu kir hepimizi boğacak.