10 Kasım 1938 Perşembe

Saat: 09.05... Sanki zaman durdu.

Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa yürüdü.,

Bu dünyada yaşadığı 57 yıla ne çok şey sığdırdı. Bir ulusu uşak olmaktan kurtardı. Bu kısa zamana

birçok zafer, devrim sığdırdı.

Görmesek bile içimizde onun sevgisi ve özlemi hala taze... Açtığı yolda gösterdiğin hedefe, hiç

durmadan ilerliyoruz. En büyük eserim diyerek kurduğu Cumhuriyet 102. yaşına girdi. Cumhuriyeti

korumak ve ileriye götürmek en büyük görevimiz... Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil

kanda mevcut...

Atatürk, halka örnek olmak için kendinden ödün veren bir lider...

O halkını, bizler de onu çok sevdik. Çocuklarımızı Atatürk sevgisiyle, O’nun ilkeleriyle yetiştirdik.

Onu sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden 87 yıl geçti.

Bugün saat: 09.05’de ülke yine iki dakikalığına saygı duruşunda bulunulacak. Hayat duracak.

Gözümüzün önünde bir film şeridi, olmasaydın olmazdık diyecek... Kurtuluş Savaşını, kurtuluşun

ardından kuruluşu ve bu süreçte geçen zorlukları göreceğiz. Devrimleri, devrim demekten korkup

İnkilap dediğimiz günleri, o karanlık günlerden de onun ilkelerinin ışığıyla çıktığımızı, kadınlara verdiği

hakları, daha özgür vatandaş olmamız için gösterdiği çabayı, kültür sanat alanında getirdiği yenilikleri,

sanatçıya verdiği değeri o iki dakikalık filme sığdıracağız.

Dünyada hiçbir ülkede böyle bir anma, sevgi, saygı duruşu yok. ATAMIZA saygımızı sunacak, sevgimizi

göstereceğiz. Acı siren sesi O’na olan özlemimizi hissettirecek. Bazı kendini bilmezler saygısızlık

etmeye çalışabilecekler, alay edecekler ama bu davranışları da aslında Atatürk’ün sayesinde

yapabildiklerini anlayabilecekler mi bakalım?

Hiçbir kuvvet içimizdeki Atatürk sevgisini silemez. Yıllar geçse de bu gelenek sürecek. Ankara’da

olanlar O’nun kabrini ziyaret edecek. Her gün dolup taşıyor. O’na olan minnetimizi, özlemimizi

dualarla sunuyoruz.

SÖZÜMÜZ VAR...

Atam sana sözümüz var. İlkelerinden ödün vermeden doğruları halka ileteceğiz. Son Mühür ve Radyo

Ege her zaman Atatürk’ün çizdiği doğrultuda yayınlarını sürdürecek. Her zaman haklının yanında yer

alacak şekilde halkımızı haberdar etmeye devam edeceğiz. Atamızın açtığı yolda sonsuza dek

yürüyeceğiz.

“Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.” diyen Mustafa Kemal

Atatürk’ün evlatları olarak haber değeri taşıyan ve doğruluğu belgelerle kanıtlanmış haberler

sayfalarımızda yer alacak.

Hem ülkemizin hem de yayın kuruluşlarımızın bayrakları daima zirvede olacak. Öğrettiğin gibi en iyisini

yapmaya çalışacağız. Bizi çalışmanın kurtaracağını, hiçbir şeyin imkansız olmadığını bilerek hareket

edeceğiz. Vaktimizi yokları sayarak yitirmek yerine yol bulmaya çabalayarak ve o yolu bularak

geçireceğiz. Doğayı, çevreyi koruyarak, gelecek kuşaklara daha iyi bir yurt bırakmak için çabalayacağız.

İyi yapanları alkışlayıp, yanlış yapanlara doğru yolu göstereceğiz. Bunları yaparken bize kırılanlar,

küsenler olabilir. Doğru yola geçip iyi işler yaptıklarında onları da alkışlayacağız. “Bunu yazarsak reklam

vermez.”, “Ama o kırılır.” diye düşünecek zamanımız yok. Kimse bizi susturamaz. Muhabir ve editör

arkadaşlarım, altı yıldır olduğu gibi, yazdığı haberler topluma ayna tutacak.

Bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, özlemle, sevgi ve saygıyla

anıyorum.