10 Kasım 1938 Perşembe
Saat: 09.05... Sanki zaman durdu.
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk sonsuzluğa yürüdü.,
Bu dünyada yaşadığı 57 yıla ne çok şey sığdırdı. Bir ulusu uşak olmaktan kurtardı. Bu kısa zamana
birçok zafer, devrim sığdırdı.
Görmesek bile içimizde onun sevgisi ve özlemi hala taze... Açtığı yolda gösterdiğin hedefe, hiç
durmadan ilerliyoruz. En büyük eserim diyerek kurduğu Cumhuriyet 102. yaşına girdi. Cumhuriyeti
korumak ve ileriye götürmek en büyük görevimiz... Muhtaç olduğumuz kudret damarlarımızdaki asil
kanda mevcut...
Atatürk, halka örnek olmak için kendinden ödün veren bir lider...
O halkını, bizler de onu çok sevdik. Çocuklarımızı Atatürk sevgisiyle, O’nun ilkeleriyle yetiştirdik.
Onu sonsuzluğa uğurlamamızın üzerinden 87 yıl geçti.
Bugün saat: 09.05’de ülke yine iki dakikalığına saygı duruşunda bulunulacak. Hayat duracak.
Gözümüzün önünde bir film şeridi, olmasaydın olmazdık diyecek... Kurtuluş Savaşını, kurtuluşun
ardından kuruluşu ve bu süreçte geçen zorlukları göreceğiz. Devrimleri, devrim demekten korkup
İnkilap dediğimiz günleri, o karanlık günlerden de onun ilkelerinin ışığıyla çıktığımızı, kadınlara verdiği
hakları, daha özgür vatandaş olmamız için gösterdiği çabayı, kültür sanat alanında getirdiği yenilikleri,
sanatçıya verdiği değeri o iki dakikalık filme sığdıracağız.
Dünyada hiçbir ülkede böyle bir anma, sevgi, saygı duruşu yok. ATAMIZA saygımızı sunacak, sevgimizi
göstereceğiz. Acı siren sesi O’na olan özlemimizi hissettirecek. Bazı kendini bilmezler saygısızlık
etmeye çalışabilecekler, alay edecekler ama bu davranışları da aslında Atatürk’ün sayesinde
yapabildiklerini anlayabilecekler mi bakalım?
Hiçbir kuvvet içimizdeki Atatürk sevgisini silemez. Yıllar geçse de bu gelenek sürecek. Ankara’da
olanlar O’nun kabrini ziyaret edecek. Her gün dolup taşıyor. O’na olan minnetimizi, özlemimizi
dualarla sunuyoruz.
SÖZÜMÜZ VAR...
Atam sana sözümüz var. İlkelerinden ödün vermeden doğruları halka ileteceğiz. Son Mühür ve Radyo
Ege her zaman Atatürk’ün çizdiği doğrultuda yayınlarını sürdürecek. Her zaman haklının yanında yer
alacak şekilde halkımızı haberdar etmeye devam edeceğiz. Atamızın açtığı yolda sonsuza dek
yürüyeceğiz.
“Gazeteciler gördüklerini, düşündüklerini, bildiklerini samimiyetle yazmalıdırlar.” diyen Mustafa Kemal
Atatürk’ün evlatları olarak haber değeri taşıyan ve doğruluğu belgelerle kanıtlanmış haberler
sayfalarımızda yer alacak.
Hem ülkemizin hem de yayın kuruluşlarımızın bayrakları daima zirvede olacak. Öğrettiğin gibi en iyisini
yapmaya çalışacağız. Bizi çalışmanın kurtaracağını, hiçbir şeyin imkansız olmadığını bilerek hareket
edeceğiz. Vaktimizi yokları sayarak yitirmek yerine yol bulmaya çabalayarak ve o yolu bularak
geçireceğiz. Doğayı, çevreyi koruyarak, gelecek kuşaklara daha iyi bir yurt bırakmak için çabalayacağız.
İyi yapanları alkışlayıp, yanlış yapanlara doğru yolu göstereceğiz. Bunları yaparken bize kırılanlar,
küsenler olabilir. Doğru yola geçip iyi işler yaptıklarında onları da alkışlayacağız. “Bunu yazarsak reklam
vermez.”, “Ama o kırılır.” diye düşünecek zamanımız yok. Kimse bizi susturamaz. Muhabir ve editör
arkadaşlarım, altı yıldır olduğu gibi, yazdığı haberler topluma ayna tutacak.
Bir kez daha Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk’ü rahmetle, minnetle, özlemle, sevgi ve saygıyla
anıyorum.