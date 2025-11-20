1954 yılından bu yana...

Yaşlı dünyamızda...

Bugün olduğu gibi...

Her “20 Kasım”...

“Dünya Çocuk Hakları Günü” olarak kutlanıyor...

Nasıl kutlanıyor?

Merak eden var mı?

Bi’soru daha!

Şu sırada Türkiye’de kaç (*)çocuk yaşıyor dersiniz?

An itibarıyla...

Bu güzel memleketimizde...

Her biri “canımız / ciğerimiz” evladımız var...

Yani...

Nüfusumuzun yüzde 25’inden biraz fazla...

Bu da...

Sayısal olarak; nazar değmesin “22 milyon” demektir...



*

Bu çocukların ne kadarı mutlu?

Ne kadarı gece yatağa aç giriyor!

22 milyonun ne kadarı “sağlam” bir eğitim alıyor...

Okula gidemeyen çocuk sayısı ise...

Adeta “nedir bu halimiz?” dedirtecek cinsten...

Sıkı durun...

Sadece geçen yıl zorunlu eğitimden kopuş sayısı...

Akıl tutulmasına neden olur!

Eğitim dışında kalan öğrenci sayısı 600 bini aştı...

Milli Eğitim Bakanlığı'nın araştırmalarına göre...

Okul dışında kalan çocuk sayısı...

Neredeyse...

600 bini çoktan geride bıraktı...

Yazık değil mi, günah değil mi?

*

“Dünya Çocuk Hakları Günü”nde...

Yanakları kızartan örnekler yaşıyoruz…

Avrupa'daki...

En yüksek “çocuk yaşta evlendirilen kızların” oranına sahibiz!

Rekor bizde…

Neden?

Çünkü...

Bir din taciri çıkıp da, “Altı yaşındaki kızla evlenebilirsin!” derse…

Sonu bu olur işte…

Bitmedi…

Mahkemelerde “iyi hal ve saygın tutum indirimi” olağan oldu…

Torunu yaşındaki kızı kirleten herif...

Mahkemeye kravatla geliyor, ağlıyor; hooop cezası hafifliyor…

Kamu vicdanını düşünen var mı?

Nerede?

*

Şu rakamları okurken nutkunuz tutulacak!

Sadece geçen yıl (2024) çocuklara yönelik...

Cinsel istismar suçundan 18 bin 884 dosya açıldı...

Sadece bir günde en az 18 çocuk istismara uğradı...

Aşağıdaki cümleye inanamayacaksınız:

“7 bin 310 sanık”, çocuğa cinsel istismardan ceza aldı...

Hüküm giyen 393 sanığın cezası ertelendi, 7 bin 109 sanık beraat etti...

Benzer tablo "reşit olmayanla cinsel ilişki" dosyalarında da yaşandı...

Bu kapsamda...

Bir önceki yıl hakim karşısına çıkan çocuk sayısı ise 78 bin 173'tü...

Bu sayı geçen yıl (2024) 134 bin 383 olarak kayıtlara geçti.

Sadece son bir yılda 400 çocuk istismara uğradı…

Asıl rezalet şu:

İstismarcıların yüzde 66'sı akraba, komşu gibi çocuğun tanıdığı kişiler…

Çocuğa saldırıların sadece yüzde beşi ortaya çıkıyor, gerisi gizli kalıyor…

*

Her 10 kudurmuştan(!) biri çocukla aynı evde yaşıyor…

Vaka sayısı son 10 yılda 300 bini geçti…

Adliyelerdeki dört tecavüz davasından biri çocuklarla ilgili…

Ne acıdır ki...

Türkiye, çocuğa yönelik cinsel istismarda dünya sıralamasında üçüncü...

Üstümüzdeki iki ülkeyi tahmin edin artık…

*

Bakın ben söylemiyorum…

Devlet'in Türkiye İstatistik Kurumu açıkladı:

Türkiye'deki tüm nikahlarda...

Parmak kadarken evlendirilen kız çocukları oranı yüzde 30’a dayandı…

Bu da...

Daha bebekle oynarken gerdeğe giren kızların sayısının...

200 bine yakın olduğunun kanıtıdır!

*

Dünyada benzeri olamaz!

Diyarbakır'da yüzde 50 zihinsel engelli bir çocuğa cinsel istismarda bulunan adama, mahkeme, “erken boşalma” indirimi uyguladı…

İster inanın, ister inanmayın!

*

Bitiriyoruz...

Türkiye’yi ayağa kaldıran...

Bi’o kadar da “yüz kızartan” bir olay ile...

Hatırlayın; bir buçuk yıl önce altı yaşındaki bir kız çocuğu ile evlenmeye kalkan çıktı... Türkiye sarsıldı... Dehşete düşüren olayda kızın babası 18 yıl 9 ay, damat adayı ise 36 yıl hapse mahkum edildi...

Neymiş?

Gün, “Dünya Çocukları Koruma Günü” imiş…

Nokta...

Sonsöz: “Neler Oluyor Bize Neler Oluyor?”