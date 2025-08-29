Her şey önce inanmakla başlar. Ulu Önder Atatürk’ün dediği gibi “Zafer, zafer benimdir diyebilenlerindir. Başarı ise Başaracağım diye başlayarak, sonunda başardım diyebilenlerindir.

”Aralık 2019’da Son Mühür’ü kurup haberleri yayımlamaya başladığımızda “6 ay sonra kapatır” diye söyleyenler olmuştu. Oysa ben Kemalpaşa’da doğmuş, dünyaya sesini duyuran bir haber portalı kurmak hayali ile başlamış ve başaracağıma inanmıştım.

Bir ay sonra, Son Mühür Haber portalımızın yanına aylık gazeteyi ekledik. 10 ay sonra youtube’dan yayın yapan bir stüdyo kurduk. Son Mühür Tv birkaç saat yayın yaptı gündemi belirledi. Bölgenin en güçlü radyosu Radyo Ege’yi grubumuza kattık. Tüm saç ayakları oturmuştu. Ancak daha iyisini istiyordum.

Basın yasası değişip, internet yayıncılığının önü açılınca neden olmasın diyerek Basın İlan Kurumu’na girip resmi ilan alma hakkı kazanan ilk haber portalı olmak istedik. 6 ay bekleme süresi ve 24 kişilik kadro kurduk. Zor bir süreçti. 6 ay niyet edip 1 yılı geçtik. Ama ekibimizin yaptığı haberler ve çalışma temposu ile hedefe ulaştık.

Kurulduğu ilk günden itibaren hızlı, doğru ve halktan yana habercilik ilkesiyle yola devam eden sonmuhur.com, 1 Ağustos tarihi itibarıyla Basın İlan Kurumu’na girmeye hak kazandı. sonmuhur.com imtiyaz sahibi olarak bu zor süreçte yanımızda yer alan, bize inanan, bu uğurda emeği geçen herkese teşekkür ederim. Amacımız bir ilke imza atarak İzmir merkezli ulusal bir internet gazetesi olmaktır. İzmir’in markasını habercilikte de ulusal bir marka haline getirmek için elimizden gelen tüm çabayı göstermeye devam edeceğiz. Yeni hedefimiz ulusal kategoride yer almak...

İZMİR MEDYA DÜNYASINDA YENİ DÖNEM BAŞLIYOR...

Uzun, zahmetli, yorucu ancak bir o kadar da keyifli bir yolculuğun en kritik molalarından birine ulaştığımızı sonmuhur.com ailesi olarak duyurmak istiyoruz. Bağımsız, bağlantısız, ön yargısız, ilkeli habercilik hedefiyle yola çıkan sonmuhur.com, 1 Ağustos tarihi itibarıyla artık Basın İlan Kurumu’nun bir üyesi oldu.

Geçen gün İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi, Yönetim kurulu üyesi Esat Erçetingöz, Basın Danışmanı Yağmur Karadağ ve Proje koordinatörü Reyhan Şenay ziyaretimize gelip, başarımızı kutlayınca tüm yorgunluğumuz geçti. Birlikte pastamızı kestik. Eminim daha çok başarı pastası keseceğiz birlikte...

GÜÇLÜ EKİP...

Kandemir Medya bünyesi içinde yola çıkan sonmuhur.com, 24 kişilik ekiple bundan böyle çok daha güçlü, çok daha kararlı bir noktaya ulaşmanın gururuyla yoluna devam edecek. İzmir’in en güçlü isimlerini biraraya getirdik. Tecrübeli isimlerin yanında gençlerde var. Kaptanımız, Genel Yayın Yönetmenimiz Ertan Sayın yönetiminde, Tunç Erciyas, Güler Bilgen, Bünyamin Dobrucalı, Murat Başaran, Mustafa Karslıoğlu, Balamir Yıldız, Eylem Aslan, Cengiz Yanaroğlu, Seden Kaya, Seçil Ünlü, Ebru Aşıtan, Begüm Mol, Beste Temel, Merve Turan, Atakan Başpehlivan, Gamze Eskiköy, Emine Kulak, Uğur Bego, Osman Günden, Sercan Engerek, Ferhat Yiğit Adıgüzel, Serhat Ramay, Elanur Şanlı, Bahar Ören, Bedia Hayta, Berfin Özalan başarı ile gazetemizi temsil ediyor. Bu uğurda çok büyük çabalar sarf etttiler...

EMEK VE DESTEK VERENLERE TEŞEKKÜR...

Bizim çıktığımız bu yolda desteğini esirgemeyen İletişim Başkanlığı’na, İletişim Başkanlığı İzmir Bölge Müdürlüğü’ne, Basın İlan Kurumu’na, Basın İlan Kurumu İzmir Şube Müdürlüğü’ne teşekkür ediyorum. İlk günden itibaren emek veren, bizi bu noktaya taşıyan gazeteci arkadaşlarıma tek tek şükranlarımı sunuyorum.

BİZE İNANDILAR VE GÜVENDİLER...

Ama en büyük teşekkürüm elbette bize inanan, bize güvenen, her geçen gün halka halka büyüyerek milyonlarca tıklanmaya ulaşmamızı sağlayan isimsiz kahramanlarımız olan okuyucularımıza olacak. 24 kişilik ekibimizle biz bugün için keyifli bir mola yerine ulaştık. Ancak asıl hedefimiz İzmir merkezli ulusal bir yayın haline gelmek.

İnanıyoruz, güveniyoruz ve çok iyi biliyoruz ki, hep birlikte çok ama çok daha iyi noktalara geleceğiz. Bu konuda elimizden geleni değil, çok daha fazlasını yapmakta kararlıyız.