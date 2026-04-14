Son Mühür / Yağmur Daştan - İzmir Büyükşehir Belediyesi denetim raporuna giren ek rapor, akıllara durgunluk veren bir bulguyu ortaya çıkardı. Yeni Girne Pazaryeri Yaya Üst Geçidi projesinde yaşanan gecikmenin yalnızca milyonlarca liralık kamu zararına yol açmakla kalmayıp bir de bölgede yaşanan ölümlü bir trafik kazasıyla da ilişkilendirildiği ortaya atıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi Denetim Komisyonu üyesi AK Partili meclis üyesi Nail Kocabaş’ın inceleyerek hazırladığı bulgulara göre; normalde 210 günde tamamlanması planlanan işin yer tesliminin Kasım 2024’te yapılarak Haziran 2025’te bitirileceği düşünülüyordu. Aradan geçen onca sürede çalışma tamamlanmazken AK Partili Kocabaş’ın Meclis’te defalarca gündeme getirdiği konuyla ilgili son olarak İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay 24 Kasım 2025’te yaptığı açıklamada, alanın aralık ayı ortasında açılacağını ifade etmişti. Geçen sürede üst geçidin hala tamamlanmadığı ifade edildi.

1.8 milyonluk gecikme farkı

Raporda yer alan bilgilere göre; söz konusu projenin gecikmesi bütçeye de yansıdı. Eylül 2025 itibarıyla sadece fiyat farkı ödemeleri nedeniyle kamunun cebinden fazladan 1 milyon 850 bin 964 lira 67 kuruş çıktı. Saha hazırlığı sırasında yapılan ağaç budama ve çevre düzenlemesi gibi işlerin tamamlanamaması da bu maliyet artışında etken olarak gösterildi. Raporda kamu kaynaklarının etkisiz ve verimsiz kullanıldığının altı çizildi.

Skandal detay: Yaya hayatını kaybetmiş…

Rapora, gecikme sürecinde yer alan bir de skandal yansıdı. Üst geçidin bitirilememesi nedeniyle yayaların riskli bir trafik düzenine teslim edildiğinin altı çizilirken; 24 Ekim 2025 tarihinde aynı bölgede 1945 doğumlu Abdullah Yılmaz isimli vatandaşın bir TIR’ın çarpması sonucu hayatını kaybettiği yer aldı.

Ek raporda, yer alan o ifadeler şöyle: “Bu kapsamda 24.10.2025 tarihinde saat 15.36'da Girne Bulvarı üzerindeki pazaryeri mevkiinde 1945 doğumlu Abdullah Yılmaz isimli bir vatandaşın TIR çarpması sonucu hayatını kaybettiği bilgisi, söz konusu riskin somut bir olayla ilişkilendirilebileceğini göstermektedir. Her ne kadar bu olay ile yatırım arasında doğrudan nedensellik bağı kurulabilmesi için ilave teknik inceleme yapılması gerekse de üst geçidin 14 henüz tamamlanmamış olması ve yaya geçiş düzenlemelerinin yeterliliği birlikte değerlendirildiğinde, gecikmenin yaya güvenliği açısından risk alanını genişlettiği açıktır. Bu durum, 5216 sayılı Büyükşehir Belediyesi Kanunu ve 5393 sayılı Belediye Kanunu kapsamında belediyelere yüklenen şehir içi ulaşımın düzenlenmesi, güvenliğin sağlanması ve kamu hizmetlerinin etkin şekilde yürütülmesi yükümlülükleri açısından da değerlendirilmelidir. Üst geçit gibi doğrudan güvenlik odaklı bir yatırımın gecikmesi, belediyenin bu temel görevleri yerine getirme kapasitesi açısından sorun teşkil etmektedir. Ayrıca söz konusu süreç, İzmir Büyükşehir Belediyesi 2025–2030 Stratejik Planı'nda yer alan "etkin, verimli ve zamanında hizmet sunumu", "güvenli ve yaşanabilir kent" ve "kaynakların etkin kullanımı" hedefleri ile birlikte değerlendirildiğinde, uygulama ile stratejik hedefler arasında uyumsuzluk bulunduğunu göstermektedir.”