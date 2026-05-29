Kia EV3, Almanya’da düzenlenen kapsamlı bir karşılaştırma testinden birincilikle ayrıldı. Auto Zeitung tarafından yürütülen değerlendirmede araç; güç aktarımı, hızlanma, enerji verimliliği ve gerçek yol menzili gibi kritik başlıklarda yüksek puan topladı. Toplamda 3.039 puana ulaşan model, Renault 4 E-Tech, BYD Atto 2, Suzuki e-Vitara ve Ford Puma Gen-E gibi rakiplerini geride bıraktı.

Kia EV3 testte neden birinci oldu?

Aracın asıl farkını yarattığı alan gerçek dünya menzili oldu. Yapılan yol testlerinde Kia EV3, rakipleri arasında en yüksek değere ulaşarak 335 kilometre menzil sundu. Hyundai Grubu’nun geliştirdiği E-GMP platformu üzerine kurulan otomobil, Alman yollarındaki bozuk zeminleri başarıyla sönümleyen süspansiyonuyla da tam not aldı.

Test editörleri yalnızca menzili değil, sürüş dinamiklerini de övdü. Aracın 150 kW gücündeki elektrik motorunun tepkiselliği ve Kia Connect üzerinden sunulan dijital hizmetlerin pratikliği, puanlamada belirleyici oldu. Yani kağıt üzerindeki rakamlar kadar gündelik kullanım deneyimi de değerlendirmeye yansıdı.

Kia EV3 batarya ve menzil seçenekleri neler?

Model, farklı ihtiyaçlara hitap eden iki ayrı batarya seçeneğiyle geliyor. Giriş seviyesi, 58,3 kWh kapasiteli batarya ve ön aksa yerleştirilen elektrik motoruyla yaklaşık 354 kilometrelik bir menzil vadediyor. 400V mimarisine sahip bu sürüm, hızlı şarj istasyonlarında yüzde 10’dan yüzde 80’e yalnızca 29 dakikada çıkıyor.

Daha uzun mesafe arayanlar içinse 81,4 kWh kapasiteli büyük batarya devreye giriyor. Bu paket, tek şarjla yaklaşık 515 kilometrelik iddialı bir menzil sunuyor. Büyük bataryalı versiyonun yüzde 10’dan yüzde 80 doluluğa ulaşması ise 31 dakika sürüyor. Kısacası Kia EV3, hem kısa şehir içi kullanımına hem de uzun yolculuklara uygun bir esneklik sağlıyor.

Kia EV3 fiyatı ve gelecek planları neler?

Avrupa pazarında yaklaşık 36.000 euro başlangıç fiyatıyla satılan modelin küresel açılımı da hız kazanıyor. Kompakt elektrikli SUV talebini karşılamak isteyen marka, aracı yakın dönemde Amerika Birleşik Devletleri başta olmak üzere yeni pazarlara taşımayı planlıyor.

Bu test zaferi, Kia EV3’ün uygun fiyata yüksek teknoloji arayanlar için güçlü bir alternatif olduğunu bir kez daha gösteriyor. Modelin Türkiye dahil farklı pazarlarda nasıl bir satış grafiği çizeceği ise önümüzdeki dönemde netleşecek.