Son Mühür- Karşıyaka Belediyesi’nin İmar Komisyonu, Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği ve yağmur suyu toplama sistemlerine ilişkin iki önemli düzenleme önerisini oy birliğiyle reddetti.

Komisyonda değerlendirilen ilk önerge, Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) kriterlerinin tüm yeni yapı ruhsatı başvurularında, yapı büyüklüğüne bakılmaksızın zorunlu hale getirilmesini içeriyordu. Mevcut uygulamada 2000 metrekare ve üzeri binalar için geçerli olan enerji verimliliği şartının genişletilmesi teklif edilirken, önerge komisyon tarafından uygun bulunmadı.

Reddedilen ikinci önerge ise, 1000 metrekare üzerindeki parsellerde yağmur suyu toplama ve yeniden kullanım sistemlerinin zorunlu hale getirilmesini kapsıyordu. Düzenlemenin, özellikle bahçe sulama, oto yıkama ve benzeri alanlarda su tasarrufu sağlamayı hedeflediği belirtilirken, parsel büyüklüğüne bakılmaksızın bazı alanlarda zorunluluk getirilmesi teklifi de kabul edilmedi.

Komisyonun aldığı kararlar pazartesi günü gerçekleştirilecek meclis toplantısında meclis üyelerinin değerlendirilmesine sunulacak.

İlgili önergeler şunlar;

“Binalarda Enerji Performansı Yönetmeliği’nde Neredeyse Sıfır Enerjili Bina (NSEB) niteliğindeki binaların Enerji Kimlik Belgesindeki enerji performans sınıfının B veya daha iyi olması ve aynı zamanda binanın birincil enerji ihtiyacının en az %10’u oranında yenilenebilir enerji kullanımına sahip olması ve toplam yapı inşaat alanı 2000 m2 ve üzeri olan binaların NSEB olarak inşa edilmesi zorunluluğunun, diğer ilgili mevzuat gerekleri aynı kalmak şartı ile İdaremize yapılacak yeni yapı ruhsatı müracaatlarında, toplam yapı inşaat alanına bakılmaksızın tüm müracaatlar için zorunlu tutulması hakkındaki önergenin oy birliği ile reddi hakkında İmar Komisyonu Raporu.”

“ İzmir Büyükşehir Belediyesi İmar Yönetmeliği ile belirlenmiş, 1000 m2’nin üzerindeki parsellerde; bahçe sulamak, oto yıkama ve benzeri işlerde kullanılmak üzere bir drenaj sistemi oluşturularak çatı ve zemin yüzeyi sularının tabii zemin altında tesis edilecek bir sarnıçta/yağmursuyu tankında toplanması ve gerekmesi halinde arıtılarak yeniden kullanımının sağlanmasına dair zorunluluğun, diğer ilgili mevzuat gerekleri aynı kalmak şartı ile İdaremize yapılacak yeni yapı ruhsatı müracaatlarında, parsel alanına bakılmaksızın, imar durumlarında komşu parsele bakan bahçesi olan parseller için zorunlu tutulması hakkında önergenin oy birliği ile reddi hakkında İmar Komisyonu Raporu.”