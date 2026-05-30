Son Mühür/ Osman Günden- Karşıyaka Oda Orkestrası (KODA), "Mozart ve Ötesi: Klasikten Tangoya" adlı konseriyle 8 Haziran Pazartesi günü sanatseverlerin karşısına çıkacak. Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’nde düzenlenecek etkinlik saat 20.30’da başlayacak. Arkas Holding’in katkılarıyla organize edilen gecede, klasik müzik eserleri ile tango ritimlerini birleştiren özel bir repertuvar seslendirilecek.

Dörtlü Kuartet sahne alacak

Konserde oda müziğinin nitelikli eserlerini yorumlamak üzere dört deneyimli müzisyen sahneye çıkacak. Yaylı çalgılarda birinci kemanda Gülce Karagözcük, ikinci kemanda Ekin Güler Yavuz, viyolada Ercan Atasoy ve viyolonselde İpek Akdeniz yer alacak. Dinleyiciler, biletinial platformu üzerinden konserin biletlerine ulaşabilecek.

Belediye Başkanı Ünsal’dan davet

Karşıyaka Belediye Başkanı Yıldız Ünsal, ilçede kültür ve sanat faaliyetlerini herkes için ulaşılabilir kılmayı hedeflediklerini belirtti. KODA’nın her performansıyla kente büyük katkı sunduğunu ifade eden Ünsal, şu açıklamayı yaptı:

"Arkas Holding’in destekleriyle düzenleyeceğimiz bu konserde klasikten tangoya uzanan bir müzik yolculuğuna çıkacağız. 8 Haziran Pazartesi akşamı tüm vatandaşlarımızı Hikmet Şimşek Sanat Merkezi’ne bekliyoruz."