Son Mühür- İzmir'de önceki akşam sağanak yağışla geçen bir Perşembe akşamının ardından bayramın üçüncü günü, yani 29 Mayıs Cuma günü hava durumunun nasıl olacağı merak konusu oldu. İşte meteorolojiden edinilen son bilgilere göre İzmir'in 30 ilçesinde hava durumu...

Aliağa'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Balçova'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bayındır'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bayraklı'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Bergama'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Beydağ'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 13 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Bornova'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Buca'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Çeşme'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 18 derece, en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Çiğli'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Dikili'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Foça'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 18 derece, en yüksek sıcaklığın 27 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Gaziemir'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Güzelbahçe'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karabağlar'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karaburun'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Karşıyaka'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Kemalpaşa'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kınık'ta 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Kiraz'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 13 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Konak'ta 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Menderes'te 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Menemen'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın 30 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Narlıdere'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 17 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Ödemiş'te 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel kısa süreli kuvvetli gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Seferihisar'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın 28 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Selçuk'ta 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.

Tire'de 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 14 derece, en yüksek sıcaklığın 32 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Torbalı'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 15 derece, en yüksek sıcaklığın 31 derece olması bekleniyor; havanın parçalı ve az bulutlu, öğleden sonra ise çok bulutlu ve yerel gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.

Urla'da 29 Mayıs Cuma günü en düşük sıcaklığın 16 derece, en yüksek sıcaklığın 29 derece olması bekleniyor; hava parçalı ve az bulutlu olacak.