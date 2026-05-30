İzmir basketbolunun köklü çınarı Karşıyaka, parkeden çok mahkeme salonlarında ter döküyor. İki yıldır ana sponsoru olmadan adeta mucizevi bir şekilde Basketbol Süper Ligi'nde tutunmayı başaran yeşil-kırmızılılar, yeni sezon öncesi kelimenin tam anlamıyla köşeye sıkıştı. Kulübün önündeki en büyük engel ise ne zayıf kadro ne de rakipler; FIBA kanalıyla kesinleşen eski oyuncu borçları finansal bir karabasan gibi tepede sallanıyor.

Eldeki bütçenin yarısından fazlası, henüz sahaya adım atmamış oyuncuların geçmiş alacaklarına gidecek.

25 bin dolar kurtaracaktı, 55 milyon liralık faturaya döndü

Finansal krizin başrolünde ABD'li pivot Vernon Carey var. 2023 yılında iki yıllık imza atan Carey, Mart 2024'te talihsiz bir şekilde çapraz bağlarını kopardı. Sakatlık sonrası kulüp yönetimi, oyuncunun sözleşmesindeki "25 bin dolara serbest kalır" maddesini devreye sokmak istedi. Buraya kadar her şey normal. Ancak yönetim, gerekli belgeleri zamanında hukuki mercilere ulaştıramayınca tarihi bir skora imza attı; kontrat feshedilemedi.

Basketbol Tahkim Mahkemesi (BAT), belgeler geciktiği için kontratı geçerli saydı. İlk yıl 500 bin, ikinci yıl 745 bin dolar garanti ücreti olan Carey'nin kulübe çıkardığı fatura, faizler hariç tam 1.2 milyon doları (yaklaşık 55 milyon TL) buldu. Ödenmeyen bu para yüzünden de kulübün tepesine transfer yasağı bindi.

Sadece Carey değil

Karşıyaka’nın başındaki tek dert Carey de değil. Kulüp, geçmişte taraftarın sevgilisi olan Fransız oyuncu Amath M'Baye'nin menajerlik ücretlerini de zamanında yatırmadı. Mahkeme bu dosyayı da karara bağladı ve yeşil-kırmızılılara 137 bin dolarlık ek bir fatura ile ikinci transfer yasağını tebliğ etti.

Eski yabancılardan Delgado ve McCollum gibi isimlerin dosyaları da şu an BAT koridorlarında görüşülüyor. Yakın zamanda bu isimlerden de yeni transfer yasaklarının gelmesi an meselesi. Kulüp bu borçları temizlemeden veya oyuncularla taksitlendirme için masaya oturup el sıkışmadan yeni sezon için tek bir lisans bile çıkaramayacak.

Sponsor yok, para yok, borç çok

Karşıyaka şu an yeni sezon için ne bir ana sponsora sahip ne de netleşmiş bir bütçeye. Ortada olmayan paranın yarısından fazlası ise şimdiden eski borçların havuzuna akmış durumda. Yönetimin bu kördüğümü nasıl çözeceği, taraftarın ise bu belirsizliğe ne kadar sabredeceği büyük bir merak konusu.

İzmir temsilcisi için zaman daralıyor, borç yükü ise her geçen gün katlanıyor.

