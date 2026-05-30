SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, İş hayatında kılık, kıyafet ve dış görünüş nedeniyle işveren ile işçiyi karşı karşıya getiren tartışmalara son noktayı koydu. Bu konuda en çok merak edilen 'İş yerinde sakal bırakmak yasaklanabilir mi?' sorusuna Yargıtay 9. Hukuk Dairesi tartışmalara son noktayı koydu. İş yerinde sakal yasağı bulunmasına rağmen uyarılara uymayan işçinin sözleşmesinin feshedilmesi "geçerli neden" sayıldı.

Sakalını Kesmemek İçin Direnince İşten Atıldı

Bir katılım bankasında bilgi teknolojileri bölümünde görev yapan bir personel, inancı gereği sakal bırakması ve uyarılara rağmen sakalını kesmemesi üzerine işten çıkarıldı. İşçi, iş sözleşmesinde doğrudan bir sakal yasağı maddesi bulunmadığını ve kurumun yapısı gereği bu durumun eşitlik ilkesine aykırı olduğunu belirterek "işe iade" davası açtı. Yerel mahkeme ilk aşamada işçiyi haklı bulsa da, işverenin kararı temyiz etmesi üzerine dosya Yargıtay’ın gündemine taşındı.

Yargıtay Emsal Karar Verdi

Dosyayı inceleyen Yargıtay 9. Hukuk Dairesi, yerel mahkemenin kararını bozarak davanın reddine hükmetti. Yüksek mahkemenin kararında, 'İş sözleşmesinde doğrudan "sakal" kelimesi geçmese bile, işçinin imzaladığı sözleşmede "İşveren tarafından çıkarılan ve çıkarılacak olan yönetmelik, genelge ve talimat gibi düzenlemelere uymayı kabul eder" maddesinin yer aldığı görüldü. İşverenin, kılık-kıyafet yönetmeliğini tüm personele önceden tebliğ ettiği ve kurallara uymayan işçiye sürecin başında iki kez yazılı uyarıda bulunduğu saptandı. Mahkeme, işçinin uyarılara rağmen bu kurala uymamakta direnmesinin iş yerindeki çalışma düzenini ve iş ilişkisini olumsuz etkilediğini, bu durum karşısında işverenden iş ilişkisini sürdürmesinin beklenemeyeceğini belirtildi.

Ne Zaman Yasak, Ne Zaman Değil?

Yargıtay’ın koyduğu son noktaya göre, bir iş yerinde sakal bırakmanın yasak sayılabilmesi ve bu durumun işten çıkarma gerekçesi olabilmesi için şu şartların bir arada bulunması gerekiyor:

-İş yerinin kılık-kıyafet kurallarının (veya sakal yasağının) sözleşmede, iç yönetmelikte ya da genelgelerde açıkça belirtilmiş ve işçiye duyurulmuş olması,

-Kurala uymayan işçiye işveren tarafından resmi ve yazılı uyarıların yapılmış olması,

-İşçinin bu uyarılara rağmen kurala uymamakta ısrar etmesi.

Bu şartlar sağlandığında işveren, 4857 sayılı İş Kanunu kapsamında iş sözleşmesini geçerli nedenle feshetme hakkına sahip oluyor ve işçi işe iade hakkını kaybediyor.