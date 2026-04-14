Son Mühür- İzmir Körfezi’nin temiz kalması için havadan ve karadan denetimlerini sıkılaştıran İzmir Büyükşehir Belediyesi, rutin dron taramaları sırasında Bayraklı sahilinde yeni bir kirlilik tablosuyla karşılaştı.

Geçtiğimiz yılın Kasım ayından bu yana yapılan incelemelerde, deniz yüzeyinde dış kaynaklı atıkların tespit edildiği vaka sayısı bu son görüntülemeyle birlikte 10’a yükseldi. Büyükşehir yetkilileri, körfezi korumak adına denetim ve ceza kesme yetkisinin belediyeye verilmesi talebini yinelerken, havadan çekilen görüntüler vahim durumu kanıtladı.

Denetim yetkisi tartışması sürerken ihlaller bitmiyor

Belediye ekipleri, körfezdeki ekosistemi korumak ve kirliliğe neden olan faktörleri anında belirlemek için teknolojinin imkanlarını seferber etmiş durumda. Ancak Büyükşehir Belediyesi’nin körfez üzerindeki denetim ve yaptırım yetkisinin kendisine devredilmesi yönündeki başvurularına henüz merkezi yönetimden olumlu bir yanıt gelmiş değil. Bu yetki karmaşası devam ederken, Bayraklı bölgesinde deniz yüzeyini kaplayan atık maddeler dron kameralarına net bir şekilde yansıdı.

"Kalıcı hasar riski var"

Konuyla ilgili değerlendirmelerde bulunan İZDENİZ yetkilileri, tespit edilen kirliliğin sadece görsel bir sorun olmadığını, deniz altındaki yaşamı da doğrudan tehdit ettiğini vurguladı. Kısa bir sürede bu kadar çok ihlalin yaşanmasının, yıllardır süregelen çevre suçlarının bir yansıması olduğuna dikkat çekerken, denize sızan mazot ve diğer yabancı maddelerin su kalitesini hızla düşürdüğünü belirtti. Yapılan açıklamada, bu tür atıkların deniz canlılarının üreme ve yaşam alanlarını bozduğu, önleyici tedbirler alınmadığı takdirde körfez ekosisteminde geri dönüşü olmayan yaralar açılacağı ifade edildi.