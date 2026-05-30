İzmir’in asırlık çınarı Karşıyaka, tarihinin en kritik idari sınavlarından birine doğru sürükleniyor. Kulüpte 11 Haziran’a alınan olağanüstü seçimli genel kurul için geri sayım başlasa da başkanlık koltuğuna talip olan tek bir isim bile henüz çıkmadı. 7 Nisan’daki kongrede kimse elini taşın altına koymayınca mevcut başkan Aygün Cicibaş görevde kalmıştı. Şimdi gözler, listelerin teslim edilebileceği son gün olan 10 Haziran’da.

Tüzük krizi yok ama aday da yok

Yeşil-kırmızılı camiada nisan ayından beri süregelen kongre krizi tam bir yılan hikayesine döndü. İlk etapta 23 Haziran’a ertelenen genel kurul, camiadan yükselen sert tepkiler ve zaman kaybı eleştirileri üzerine öne çekilerek 11 Haziran olarak belirlendi. Karşıyaka tüzüğüne göre olağan şartlarda yönetim listelerinin ilk ilan edilen tarihten bir gün önce divana verilmesi zorunlu. Ancak bu süreç ertelenmiş bir kongre statüsünde ilerlediği için yönetim, hukuki bir prosedür engeline takılmıyor.

Aday çıkması halinde listeler 10 Haziran Çarşamber günü mesai bitimine kadar Divan Kurulu’na ulaştırılabilecek. Buradaki amaç, adayların adli ve sportif sicillerinin hızlıca incelenmesi. Kongre günü ise yeni bir liste basılmayacak; 7 Nisan’daki üye hazirun cetveli ve o gün seçilen kongre divan kurulu aynen görev yapacak.

Kayyum riski var mı?

İzmir temsilcisi için nisan ayındaki hüsranın bir kez daha tekrarlanması, kulübün geleceğini tamamen karanlığa gömebilir. Eğer 11 Haziran’da da sandıktan bir yönetim listesi çıkmazsa, Karşıyaka Spor Kulübü hukuken sahipsiz kalacak. Bu durumda asırlık kulübün kapısına kayyum dayanması kaçınılmaz bir gerçeklik olarak masada duruyor. Camiadaki kanaat önderlerinin ve eski yöneticilerin bu kara senaryoyu engellemek için perde arkasında formüller aradığı konuşuluyor.

Seçim fırtınasından hemen önce ise kulübü bir başka önemli sınav bekliyor. Karşıyaka’nın olağan mali genel kurulu, hafta başında, yani 2 Haziran Salı günü gerçekleştirilecek. Yönetimin mali açıdan ibra edilip edilmeyeceği ve kulübün güncel borç yükü bu toplantıda resmiyet kazanacak. Mali tablonun netleşmesi, belki de 10 Haziran'a kadar çıkması umut edilen başkan adaylarının rotasını belirleyecek.