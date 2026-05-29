Claude Mythos, Anthropic’in “Opus’tan bile daha yüksek zekaya sahip” olarak tanımladığı bu üst sınıfın adı. Şirket, Mythos Preview’u şimdilik yalnızca sınırlı sayıda kuruluşun Project Glasswing kapsamında siber güvenlik çalışmalarında kullandığını belirtti. Gerekli güvenlik önlemleri tamamlandıktan sonra ise bu sınıfın önümüzdeki haftalarda tüm müşterilere açılması planlanıyor.

Claude Mythos nedir?

Claude Mythos, Anthropic’in model hiyerarşisinde tamamen yeni ve en üst seviyeyi temsil eden bir katman. Daha önce sızan belgelerde bu katmanın iç kod adı “Capybara” olarak geçiyordu; resmi tarafta ise ürün doğrudan Claude Mythos Preview adıyla anıldı. Yani Opus serisinin üstüne yerleşen, daha büyük ve daha yetenekli bir yapı söz konusu.

Modelin en çok konuşulan yanı siber güvenlik tarafındaki gücü. Mythos, kodlama ve güvenlik açığı analizi gibi alanlarda önceki Opus sürümlerini geride bırakıyor. Tam da bu sebeple çift kullanımlı yetenekleri, beraberinde ciddi güvenlik tartışmalarını getiriyor.

Claude Mythos neden sınırlı tutuluyor?

Anthropic’in temkinli yaklaşımının arkasında işte bu çift kullanım riski yatıyor. Şirket, modelin yanlış ellerde siber saldırılara zemin hazırlayabileceği endişesiyle erişimi başta yalnızca siber savunma odaklı ortaklara açtı. Bu sayede teknoloji önce kontrollü bir ortamda test ediliyor.

Daha düşük kapasiteli modellerde denenen ek güvenlik önlemlerinin başarılı olması, Mythos sınıfının geniş çaplı sürümüne zemin hazırlıyor. Opus 4.8 ile devreye alınan iyileştirmeler de bu yol haritasının bir parçası olarak görülüyor.

Fiyatlandırma tarafında ne değişiyor?

Yeni modellere rağmen Anthropic, ücretlendirme politikasında bir değişikliğe gitmedi. Şirket, bir milyon girdi tokeni için 5 dolar, bir milyon çıktı tokeni için ise 25 dolar seviyesindeki fiyatlandırmayı koruduğunu açıkladı.

Claude Mythos’un genel erişime açıldığı tarih henüz netleşmedi. Yine de Anthropic’in bu hamlesi, yapay zeka yarışında üst segmentin giderek daha rekabetçi bir hale geldiğini ortaya koyuyor. Önümüzdeki dönemde benzer üst sınıf modellerin sektörde daha sık konuşulacağı tahmin ediliyor.