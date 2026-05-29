BYD Dolphin G DM-i, B segmentinde yer alan kompakt bir hatchback olarak geliyor ve pazardaki en ekonomik şarj edilebilir hibrit araç olma iddiasını taşıyor. Aracın tam lansmanı haziran ayında yapılacak, ilk teslimatların ise yaz sonuna doğru başlaması planlanıyor. Model, BYD’nin Macaristan’ın Szeged kentindeki yeni fabrikasında üretilecek.

BYD Dolphin G DM-i nedir?

Dolphin G, markanın tanıdık tasarım dilini koruyan bir şehir otomobili. 4.16 metre uzunluğu ve 1.82 metre genişliğiyle, Renault Clio, Skoda Fabia ve Toyota Yaris gibi popüler rakiplerinden bir tık daha büyük bir gövdeye sahip. Yani kompakt sınıfta dengeli bir iç hacim sunuyor.

Tasarım tarafında çekik farlar, kavisli pencere hattı ve şık bir tavan spoyleri dikkat çekiyor. Donanım listesinde ise BYD Dolphin G DM-i için panoramik tavan ve 360 derece çevre görüş kamerası gibi konfor özellikleri yer alıyor. Kısacası giriş segmentine göre oldukça donanımlı bir paket söz konusu.

BYD Dolphin G DM-i menzili ne kadar?

Modelin en güçlü kozu sunduğu menzilde saklı. BYD’nin geliştirdiği Super Hybrid DM-i sistemiyle donatılan araç, günlük sürüşlerde tamamen elektrikli olarak kullanılabiliyor. 1.5 litrelik benzinli motor ile elektrik motorunun birlikte çalıştığı bu kurulum, toplamda 1.000 kilometreyi aşan bir menzil vaat ediyor.

Aracın iki ayrı performans seçeneğiyle satılması bekleniyor. Active sürümünün 166 beygir güç, 7.8 kWh batarya ve yaklaşık 40 kilometre saf elektrikli menzil sunacağı konuşuluyor. Daha güçlü Boost sürümü içinse 212 beygir, 18 kWh batarya ve yaklaşık 90 kilometre elektrikli menzil iddia ediliyor.

BYD Dolphin G DM-i fiyatı ne olacak?

Fiyat tarafında henüz kesin bir rakam açıklanmadı, ancak beklentiler belli bir aralıkta toplanıyor. BYD Dolphin G DM-i’nin Avrupa’da 23.000 ila 25.000 euro arasında bir etiketle satışa çıkması öngörülüyor.

Bu fiyatlandırma, aracın “en ekonomik PHEV” iddiasını destekler nitelikte. BYD’nin Avrupa’da yerel üretime geçmesi de hem teslimat süreçlerini hızlandıracak hem de markanın fiyat rekabetinde elini güçlendirecek bir hamle olarak değerlendiriliyor.