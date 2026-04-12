Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu'nun (BDDK) borçlu vatandaşları rahatlatmak amacıyla devreye aldığı dev yapılandırma paketi, ödeme güçlüğü çekenlere büyük bir çıkış kapısı araladı. Bireysel kredi kartı borçları, kredili mevduat hesapları (KMH) ve gecikmeye düşen ihtiyaç kredileri için sunulan bu özel düzenleme sayesinde borçlar yeni baştan taksitlendiriliyor. Ancak 3 aylık yasal başvuru süresinin bitimine sayılı günler kalması, banka şubelerinde ve dijital kanallarda hareketliliği iyice artırdı. Peki kredi kartı ve kredi yapılandırması tam olarak kimleri kapsıyor, süreçte uygulanacak faiz oranı ne kadar olacak?

KREDİ KARTI VE İHTİYAÇ KREDİSİ YAPILANDIRMA SON GÜN NE ZAMAN?

BDDK'nın borçlulara tanıdığı üç aylık yasal başvuru süresi hızla tükeniyor. Bireysel kredi kartı ve gecikmiş ihtiyaç kredisi yapılandırma işlemleri için son gün 29 Nisan 2026 olarak açıklandı. Bu kritik tarihe kadar bankasıyla iletişime geçip talepte bulunmayan vatandaşlar, sunulan tarihi ödeme kolaylığından bir daha faydalanamayacak. Başvuruların süre dolmadan önce ilgili bankaların şubeleri ya da mobil bankacılık uygulamaları üzerinden eksiksiz yapılması büyük önem taşıyor.

48 AY VADELİ BORÇ YAPILANDIRMA KİMLERİ KAPSIYOR, ŞARTLARI NELER?

Düzenlemenin kapsamı, borçluları rahatlatacak şekilde oldukça geniş tutuldu. Bireysel kredi kartı kullanıcıları arasında, son ödeme tarihi itibarıyla dönem borcunun tamamını veya bir kısmını ödeyemeyen herkes bu haktan anında yararlanabiliyor. İhtiyaç kredilerinde ise çok net bir tarih sınırı devreye giriyor. Düzenleme, 29 Ocak 2026 tarihinden önce çekilen ve bu tarih itibarıyla anapara veya faiz ödemesi 30 günden fazla geciken tüketici kredileri ile kredili mevduat hesaplarını (KMH) kapsıyor.

BDDK YAPILANDIRMA FAİZ ORANI YÜZDE KAÇ VE VADE NE KADAR?

Bankalara olan gecikmiş borçlarını yeni bir ödeme planına bağlamak isteyenler için azami vade süresi 48 ay (4 yıl) olarak sınırlandırıldı. Resmi Gazete'de yayımlanan esaslara göre, yapılandırma sürecinde uygulanacak akdi faiz oranı, Merkez Bankası tarafından ilan edilen aylık referans oranını aşamıyor. Buna göre bankalar, yapılandırma işlemlerinde üst sınır olarak en fazla yüzde 3,11 oranında faiz uygulayabiliyor.

KREDİ KARTI VE KREDİ YAPILANDIRMA BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

Ödeme güçlüğü çeken vatandaşların başvuru süreci hiçbir bürokratik engele takılmadan oldukça basit işliyor. Kredi kartı borç yapılandırma veya ihtiyaç kredisi taksitlendirme işlemleri, borcun bulunduğu ilgili banka üzerinden gerçekleştiriliyor. Müşterilerin doğrudan kendi bankalarına ait şubelere giderek ya da bankanın sunduğu dijital kanallar üzerinden "yeniden ödeme planı" talep etmesi ve süreci resmi olarak başlatması yeterli oluyor.