Son Mühür- Son 40 gününü İran merkezli savaştan gelecek haberlere çeviren küresel piyasalar 15 günlük bile olsa ateşkes haberiyle nefes alma imkanı buldu.

Dünyanın en önemli enerji koridorlarından biri olan Hürmüz Boğazı'nda yaşanan kaosla 120 dolara kadar çıkan Brent petrol 100 dolara kadar geri çekildi.

Savaşın ilk gününden itibaren hızla geri çekilen Borsa İstanbul uzun süredir hasret kaldığı performansla bu hafta yüzde 8.79 yükseldi.

Ekonomide bizi neler bekliyor sorusunu mercek altına alan eski TCMB Uzmanı Dr. Ayhan Bülent Toptaş, Orta Doğu'da savaşın getirdiği gerilime dikkat çekti.

Dr. Ayhan Bülent Toptaş'ın değerlendirmesi şöyle...



Kalıcı bir barış ihtimali...



Geçtiğimiz hafta sonuna doğru ABD, İsrail ve İran arasında sağlanan ateşkes, küresel piyasalarda belirgin bir rahatlama yarattı. Önümüzdeki hafta ise piyasaların ana gündemi, bu ateşkesin kalıcılığı olacak. Zira piyasa aktörleri, yalnızca çatışmanın durmasını değil, aynı zamanda kalıcı bir barış ihtimalini de fiyatlamaya başlayacak.



Kritik nokta Hürmüz Boğazı...



Bu noktada en kritik başlıklardan biri, Hürmüz Boğazı’ndaki trafiğin ne zaman normale döneceği. Küresel enerji arzının önemli bir kısmının geçtiği bu hat üzerindeki akışın yeniden başlaması, dünya ekonomisinin olağan işleyişine dönmesi açısından belirleyici olacak.



Borsada toparlanma sinyalleri...



Savaşın şimdilik durmasıyla birlikte Brent petrol fiyatının 100 doların altına gerilemesi, piyasalarda enflasyon baskılarının hafifleyebileceği yönünde bir algı oluşturdu.

Bu gelişme, özellikle gelişmiş ülke merkez bankalarının faiz artırımına gidebileceği beklentilerini törpüleyebilir. Bu çerçevede, önümüzdeki hafta borsalarda sınırlı da olsa bir toparlanma eğilimi görülmesi mümkün olabilir.



Rezervlerdeki azalma...



Öte yandan, yaklaşık 40 gün süren savaşın Türkiye ekonomisine yansımaları da dikkat çekici oldu. Savaşın başlaması ile birlikte, kur oynaklığını sınırlamak amacıyla döviz ve altın rezervlerinden yapılan milyarlarca dolarlık satışlar endişe yarattı.

Enerji fiyatlarındaki ani yükseliş enflasyon beklentilerinde de bozulmaya yol açtı. Bu gelişmeler, yürürlükte olan ekonomi programının sürdürülebilirliğine ilişkin soru işaretlerini artıran bir unsur olarak öne çıktı.



Fitch Ratings'in notuna dikkat...



Geçtiğimiz hafta sonunun dikkat çeken gelişmelerinden biri de Fitch Ratings’in Türkiye değerlendirmesi oldu. Kuruluş, Türkiye’nin kredi notunu “BB-” seviyesinde korurken görünümü “pozitif”ten “durağan”a çekti. Takvim dışı yapılan bu revizyon, jeopolitik risklerin Türkiye ekonomisi üzerindeki etkisinin uluslararası yatırımcılar nezdinde daha temkinli bir algıya yol açtığını göstermesi açısından önemli.



Sırada S&P Global Ratings var...



Önümüzdeki hafta sonuna doğru ise S&P Global Ratings’in Türkiye değerlendirmesi yakından takip edilecek. Mevcut durumda kuruluşun “BB-” ve “durağan” olan not ve görünümünde bir değişiklik yapmaması baz senaryo olarak öne çıkıyor.

Sonuç olarak, önümüzdeki hafta piyasaların yönü büyük ölçüde jeopolitik gelişmelerin seyrine bağlı olacak. Ateşkesin kalıcılığı ve enerji arzına ilişkin normalleşme sinyalleri, yalnızca petrol fiyatlarını değil; enflasyon beklentilerinden faiz politikalarına, oradan da küresel risk iştahına kadar geniş bir alanı etkilemeye devam edecek.