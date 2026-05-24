Finans piyasalarında pozisyon alan veya hisse senedi alım-satım işlemlerini bayram öncesinde tamamlamak isteyen vatandaşlar gözlerini Borsa İstanbul'un (BIST) resmi tatil düzenine çevirdi. Devlet memurlarını bağlayan idari izin kararının ardından "25 Mayıs Pazartesi borsa kapalı mı" ve "borsa bayramda kaç gün tatil" konuları internette yoğun bir şekilde sorgulanıyor. Yatırımcıların seans saatlerini kaçırmamak ve nakit nakil süreçlerini doğru planlamak adına bilmesi gereken tüm kritik detaylar netleşti.

YARIN BORSA AÇIK MI KAPALI MI 25 MAYIS PAZARTESİ BIST ÇALIŞIYOR MU

Kamu çalışanları için idari izin süreci başlamış olsa da bu karar Borsa İstanbul'u bağlamıyor. Tıpkı bankalar gibi Borsa İstanbul da idari izin günlerinde faaliyetlerine ara vermiyor. Dolayısıyla Borsa İstanbul, 25 Mayıs Pazartesi günü tam gün boyunca açık kalacak ve işlemler normal seyrinde devam edecek. Yatırımcılar hisse senedi alım ve satım taleplerini standart seans saatleri olan 09.40 - 18.10 arasında olağan düzeninde kolayca gerçekleştirebilecek.

BORSA İSTANBUL AREFE GÜNÜ KAÇTA KAPANIYOR YARIM GÜN MÜ

Kurban Bayramı arefesine denk gelen 26 Mayıs Salı günü ise borsada yarım gün mesai düzeni uygulanacak. Arefe günü işlemler sabah saatlerinde normal seans işleyişiyle başlayacak ancak öğleden sonra resmi tatil periyoduna girilecek. Bu nedenle yatırımcılar alım-satım işlemlerini en geç saat 13.00’e kadar tamamlamak durumunda kalacak. Saat 13.00 itibarıyla piyasalarda işlemler son bulacak ve seans kapanacak.

BORSA BAYRAMDA KAÇ GÜN KAPALI OLACAK

Borsa İstanbul, Kurban Bayramı resmi tatili süresince kapılarını tamamen kapatacak. 27-28-29-30 Mayıs 2026 tarihlerinde, yani çarşamba gününden cumartesi gününe kadar piyasalarda hiçbir işlem yapılmayacak. Yatırımcılar bu 4 günlük süre boyunca hisse senedi, vadeli işlemler (VİOP) ve diğer piyasa enstrümanlarında herhangi bir alım-satım faaliyeti yürütemeyecek. Piyasalar, bayram tatili ve pazar gününün ardından gelen ilk mesai gününde normal düzenine geri dönecek.