SON MÜHÜR/Cumhur Erkek-Kahramanmaraş'ta ofisinde cansız bedeni bulunan Avukat Durdu Mehmet Dizibüyük’ün şüpheli ölümüyle ilgili Cumhuriyet Başsavcılığı çok yönlü soruşturma başlattı. Görgü tanıklarının ifadesini alan savcı, avukatın cep telefonunu incelmeye aldırırken, soruşturmanın seyri değiştirecek Adli Tıp otopsi sonuçlarını bekliyor.

Kesin Ölüm Nedeni Araştırılıyor

Olay yerinde yapılan ilk incelemelerin ardından, hayatını kaybeden Dizibüyük’ün cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla Adli Tıp Kurumu’na kaldırıldı. Avukatın kronik epilepsi hastası olduğunun öğrenilmesi üzerine adli birimler, ölümün bir nöbet sonrası gelişen komplikasyonlar neticesinde gerçekleşmiş olabileceği ihtimalini öncelikli değerlendirmeye aldı.

Çok Yönlü Soruşturma

Her ne kadar ilk bulgular doğal ölüm ya da rahatsızlığa bağlı komplikasyonları işaret etse de, Kahramanmaraş Cumhuriyet Başsavcılığı olayın "şüpheli ölüm" kapsamındaki soruşturmasını genişletti. Onikişubat İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, ofis içindeki dijital materyalleri ve son görüşme kayıtlarını da incelemeye alarak herhangi bir ihmal veya dış etken olup olmadığını titizlikle araştırıyor.

Yargı Camiasında Üzüntü

Hukuk camiasında derin üzüntü yaratan olayla ilgili yeni detayların, önümüzdeki günlerde tamamlanacak olan otopsi raporuyla netleşmesi bekleniyor. Savcılık, rapor sonuçlanana kadar olayı tüm yönleriyle soruşturmaya devam edecek.