İzmir'in kızları neden meşhur sorusunun yanıtı tek bir nedene bağlı değil. Genetik çeşitlilik, sosyal yaşamın açık havalı yapısı, Ege mutfağının beslenme avantajı ve kentin kozmopolit kültürü bir araya gelince ortaya bu kadar konuşulan bir profil çıkıyor.

İzmir'in kızları neden bu kadar konuşuluyor?

Konunun arkasında ciddi bir kültürel birikim var. Evliya Çelebi 17. yüzyılda şehrin "ab u hevasının letafetinden" söz etmiş; 19. yüzyıl Avrupalı gezginleri ise İzmirli kadınların heykelsi hatlarını ve doğal güzelliklerini seyahatnamelerine taşımış. Yani konu son dönemde uydurulmuş bir klişe değil, yüzyıllara yayılan bir gözlemin ürünü.

Köşe yazarı Ece Temelkuran'ın 2001 tarihli ünlü "Neden güzel olur İzmirli kadınlar?" yazısı da bu algıyı yeni kuşaklara taşıdı. Yazıda kahkahanın hesapsızlığı, Kordon'un ışığı ve gündelik hayatın akışkanlığı, güzelliğin kaynağı olarak tarif edilmişti.

İzmir'in kızları için söylenen güzellik nedenleri neler?

İzmir'in kızları için sıralanan etkenlerin başında iklim geliyor. Bol güneşli ama nemli olmayan Ege havası, ciltte sağlıklı bir parlaklık bırakıyor. Ege mutfağının zeytinyağı, otlar ve balık ağırlıklı yapısı da hem cilde hem genel sağlığa yansıyor.

Bir diğer faktör genetik çeşitlilik. İzmir tarih boyunca Rum, Levanten, Yahudi, Türk ve Balkan göçü almış kozmopolit bir liman şehri. Akraba evliliği oranı düşük, gen havuzu geniş.

İzmir'in kızları sadece güzellikleriyle mi öne çıkıyor?

Aslında konu fiziksel görüntüden çok daha geniş. İzmir'in kızları daha çok duruşları, özgüvenleri ve sosyal yaşamla kurdukları rahat ilişki nedeniyle dikkat çekiyor. Kentin liberal, deniz kıyısı ve sanat dolu ritmi, kadınların gündelik hayatta kendilerini ifade etme biçimine de yansıyor.

Sanata ve sosyal hayata yakın duruyorlar. Tiyatro, sinema, kitap, müzik ve festival kültürü hayatın doğal parçası. Hem şık hem rahat giyim tarzı, topuklu ayakkabıyı da spor babeti de aynı doğallıkla taşıyabilen bir profil çiziyor. Bu yüzden "İzmirli kadın" denildiğinde akla sadece fiziksel bir tip değil, bir yaşam biçimi geliyor.

İzmir'in kızları efsanesi abartı mı?

Bu noktada eleştirel sesler de var. Sosyal medya tartışmalarında pek çok kişi her şehirde güzel ve özgüvenli kadınların yaşadığını, "İzmir kızı" söyleminin klişeleşmiş bir genelleme olduğunu söylüyor.

Yine de tartışmasız bir gerçek var. Kentin sosyal dokusu, ikliminin avantajı, eğitim seviyesi ve kadına alan tanıyan kültürel atmosferi, bu efsaneyi besleyen somut zeminler. İzmir'in kızları söylemi tek başına abartı değil; ama mutlak bir gerçek olduğu da söylenemez.