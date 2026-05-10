İzmir'in en büyük bit pazarı, Bornova'daki Özkanlar Bit Pazarı olarak biliniyor. 12 bin 219 metrekarelik kapalı alana yayılan pazar, Kazımdirik Mahallesi'ndeki yeni yerleşkesinde her salı kuruluyor. Kapsamı, ürün çeşitliliği ve büyüklüğüyle şehrin zirvesinde yer alıyor.

İzmir'in en büyük bit pazarı Özkanlar nerede?

Pazar, Bornova ilçesinde Kazımdirik Mahallesi 190. Sokak adresinde hizmet veriyor. Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nin kuzeyinde kalıyor; toplu taşımayla Bornova Stadı veya Suphi Parkı duraklarından yaklaşık 5 dakikalık yürüyüşle ulaşılıyor. Ege Üniversitesi yönüne giden tüm hatlar pazara erişim sağlıyor.

Resmi açılışı 26 Aralık 2021'de yapıldı. Bornova Belediyesi'nin "5'i Bir Yerde" projesi kapsamında düzenlenen yeni yerleşkesiyle birlikte ilçenin pazar haritasındaki en büyük adresine dönüştü. Salı günleri saat 08.00 ile 19.00 arasında açık.

İzmir'in en büyük bit pazarı Özkanlar'da neler satılıyor?

Tezgahlardaki ürün çeşitliliği şehrin diğer pazarlarına göre belirgin biçimde geniş. Plak, kaset, eski kitaplar, antika fincanlar, vintage kıyafet, telefon, tablet, kablosuz kulaklık, hediyelik eşya ve dekoratif obje pazardaki sürekli kalemler. Koleksiyon meraklıları için salı günleri zengin bir avlanma alanı.

Pazarda salı bit pazarı, perşembe sosyete pazarı ve cumartesi tekstil-sebze pazarı dönüşümlü kuruluyor. Her ayın son pazarı antika pazarı düzenleniyor.

İzmir'in en büyük bit pazarı dışında öne çıkan adresler hangileri?

Konak'taki Kahramanlar Bit Pazarı, cumartesi ve pazar günleri açık olan ikinci en bilinen adres. Antika ve ikinci el ürün yelpazesi geniş; ev eşyası, dekorasyon, elektronik ve giyim kategorilerinde yoğun ziyaretçi alıyor. Konak'taki Tepecik Bit Pazarı (Yeşildere) ise Ege Mahallesi'nde pazar günleri kuruluyor ve vintage kıyafet konusunda öne çıkıyor.

Karşıyaka Bostanlı'daki Sosyete Pazarı (BOSPA), her çarşamba kurulan ve giyim ürünleri açısından İzmir'in en kalabalık adreslerinden. Üstü kapatılarak modern bir yapıya kavuşturuldu. Güzelbahçe Bit Pazarı ve Yenidoğan'daki Yenişehir Bit Pazarı da küçük alanlarına rağmen zengin ürün yelpazesiyle ziyaretçi çekiyor.

İzmir'in en büyük bit pazarı için ipuçları neler?

Özkanlar'da otopark sorunu yaşanıyor; pazara ait özel bir otopark yok. Çevredeki sokaklarda yer aramak gerekebilir. Toplu taşıma alternatifi bu yüzden daha pratik. Sabah erken saatler kalabalıktan uzak gezmek için en uygun zaman.

Pazarlık kültürü pazarın belirgin özelliği. Tezgahta yazan fiyat çoğu zaman ilk teklif kabul ediliyor. Antika değeri yüksek bir parça için önceden araştırma yapmak hem fiyat hem orijinallik açısından koruyucu bir adım.