Sosyal medyada hızla yayılan "Hantavirüs sebebiyle okullar erken kapanıyor" iddiaları, veliler ve öğrenciler arasında kısa süreli bir paniğe yol açtı. Özellikle havaların ısınmasıyla birlikte tatil beklentisinin artması, bu tür iddiaların gündemde daha fazla yer bulmasına neden oldu. Vatandaşlar, "Okullar ne zaman kapanacak?", "Hantavirüs okulların tatil edilmesine yol açar mı?" sorularına yanıt aramaya başladı. Konuyla ilgili resmi makamlardan gelecek açıklamalar dikkatle takip ediliyor. İşte konuya dair tüm merak edilen o soruların yanıtları...

HANTAVİRÜS NEDENİYLE OKULLAR ERKEN Mİ KAPANACAK?

Hantavirüs vakalarındaki artış gerekçe gösterilerek okulların planlanandan daha önce tatil edileceği iddiaları gerçeği yansıtmıyor. Mevcut durumda Milli Eğitim Bakanlığı veya Sağlık Bakanlığı kanadından bu iddiaları doğrulayan herhangi bir resmi karar bulunmuyor. Uzmanlar, hantavirüsün yapısı gereği Kovid-19 gibi kitlesel bir kapanmayı gerektirecek bir tablo oluşturmadığını belirtiyor. Bu nedenle, hantavirüs salgını nedeniyle okulların erken kapanması gibi bir durum şu an için gündemde yer almıyor.

MEB VE SAĞLIK BAKANLIĞI'NDAN RESMİ AÇIKLAMA GELDİ Mİ?

Eğitim dünyasını yakından ilgilendiren bu iddialara yönelik olarak Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) veya Sağlık Bakanlığı'ndan herhangi bir "tatil" duyurusu yapılmadı. Resmi makamlar, eğitim öğretim takviminin planlandığı şekilde devam ettiğini bildiriyor. Kamuoyunda dolaşan asılsız haberlerin aksine, okulların kapanma tarihinde bir değişiklik yapılmasına yönelik bir veri paylaşılmadı. Eğitim kurumlarında derslerin normal seyrinde devam edeceği vurgulanıyor.

2026 YAZ TATİLİ NE ZAMAN BAŞLIYOR, OKULLARIN KAPANMA TARİHİ BELLİ Mİ?

Vatandaşların en çok araştırdığı konulardan biri de 2026 yaz tatili başlangıç tarihi oldu. Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayımladığı 2025-2026 eğitim öğretim yılı takvimine göre okullar, 19 Haziran 2026 Cuma günü kapanacak. Bu tarihten itibaren milyonlarca öğrenci için yaklaşık 3 ay sürecek olan yaz tatili süreci başlayacak. "Tatil erkene alınsın" beklentisi veya virüs kaynaklı söylentiler, MEB tarafından onaylanmış bir takvim değişikliğine yol açmadı.

HANTAVİRÜS PANDEMİYE YOL AÇAR MI, OKULLARIN TATİL EDİLMESİ GEREKİR Mİ?

Hantavirüs kemirgenlerden bulaşan bir hastalık. Uzmanlar virüsün insandan insana bulaşma riskinin oldukça düşük olduğunu dile getiriyor. Covid-19'un askine hanta hava yoluyla bulaşmıyor. Bu nedenle de bir pandemi riski taşımıyor. Dolayısıyla okulların veya toplu alanların kapatılmasını gerektirecek bir salgın tablosu öngörülmüyor. Hijyen kurallarına dikkat edilmesi, korunma için en temel yöntem olarak kabul ediliyor.