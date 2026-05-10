Son Mühür/Selda Meşe- Karşıyaka ve Bostanlı iskelelerinin özelleştirilmesi konusu tartışmalara neden olurken, iskelelerde bulunan mevcut yapılar hakkında eleştiride bulunan Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Avukat Cihan Türsen 'hukuki altyapısı yok' diyerek duruma tepki gösterdi.

"İskele için gerekli olan büyüklüğün üstünde yapı yapılmak isteniyor"



Özelleştirme İdaresi’nin plan değişikliği ile ilgili konuşan Karşıyaka Belediyesi eski Başkanı Avukat Cihan Türsen, "Hukuka aykırılık yıllar öncesine dayanıyor. Belediyelerin iskeleler ile ilgili imar ve benzeri yetkileri yok. Yetki; Ulaştırma Bakanlığı, Denizcilik işletmeleri ve son olarak da Özelleştirme İdaresi Başkanlığında.



Geçtiğimiz ay resmi gazetedeki prosedür gereği Özelleştirme İdaresi Başkanlığı plan kararları Cumhurbaşanlığınca onaylandıktan sonra resmi gazetede yayınlandı.



İmar değişikliğinde istenenen özellikle, Bostanlı iskelesinde mevcut 5 bin metrekare olan (ki bu da hukuka aykırı) yapı yerine 18 bin metrekarelik inşaat yapılması, her iki iskelede de iskele tanımı dışında adeta iskele için gerekli olan büyüklüğün 4 ile 12 misli üstünde yapı yapılmak isteniyor.Her ne kadar bu değişiklik için yolcu sayısının artışı ifade edilse bile plan değişiklik raporu ve eklerinde bu hususta hiçbir veri yok" diye konuştu.



"AVM büyüklüğüne getirilecek”



Türsen, "Asıl amaç ise adeta AVM büyüklüğünde iş yerleri açmak. Türkiye'de iskele üstünde banka, mobilyacı, restorant örneği görmek mümkün değil. Hele şimdi onlarca belki yüzü bulan yeni iş yerleriyle, yeni bir AVM modeline geçilip, bunların özelleştirme yoluyla satılması, gelen gelirin de özelleştirme idaresi ve varlık fonuna aktarılması hedefleniyor.

İmar kanunu, kıyı kanunu, çevre kanunu kesinlikle iskelenin farklı amaçla kullanılmasına izin vermez. Burada bir oldu bitti hedefleniyor" dedi.

"Kent silüeti açısından adeta ucube bir plan"

Karşıyaka halkının büyük bir tedirginlik yaşadığını belirten Türsen, "Sadece kanunlar açısından değil, dolgu alanlarının büyümesi, iç körfezde sirkülasyon ve diğer etkileri, kent silüeti açısından adeta ucube bir plan. Ve bu hukuka aykırılıkları nedeniyle neredeyse bir gecekondu gibi oldu bitti hedefleniyor. Burada dikkat edilmesi gereken en önemli husus, plan değişikliklerinin Büyükşehir ve Karşıyaka Belediyesi'nde 16 Nisan itibarıyla askıya çıktığı için en geç 15 Mayıs tarihine kadar itiraz edilmesi gerekiyor. Aksi takdirde eleştiriler sözde kalıyor, plan kesinleşiyor.

Karşıyakalılar bu hususta çok tedirgin ve bu amaca izin vermek istemiyor. Bu nedenlede gerek Karşıyaka Belediyesi'ne iki iskele için ayrı ayrı, gerkse 1/5 plan nedeniyle de İzmir Büyükşehir Belediyesi'ne itirazlar başladı. Ayrıca, konu Şehir Plancılar Odası, İKK ve İzmirli çevre gönüllülerince itirazlar ve dava olarak takip edilecek. Karşıyaka Belediyesi de itiraz edeceğini bildirdi. Büyükşehir Belediyesi'nin de böylesi büyük bir yapı kütleye itiraz edeceğini tahmin ediyoruz" diye konuştu.

"Satış rüzgarı başladı"



Bu talana izin vermemek üzere derhal müdahale edilmesi gerektiğini vurgulan Türsen, "Türkiye'de ve son dönemde İzmir'de, yıllardır kullanılan otoyollarda, şimdiki Konak Vapur İskelesi de bu problemi yaşıyor. Orada da plan değişikliği var. Son olarak Konak Pier'de ve beraberinde kamu arazilerinin üçüncü kişilere veya özelleştirme aamaçlı kaynak yaratmak üzere satış rüzgarı başladı. Buna karşı belediyeleri uyarmak istediğimiz gibi gerçek güç İzmir halkının duyarlılığı, ve bu talana izin vermemek üzere iş işten geçtikten sonra eleştirmek yerine derhal müdahale etmesi, yasal süreleri içinde itirazları yapması, açılacak davalara yüzlerce İzmirlinin katılması konunun hukuki zaruriyetidir" ifadesini kullandı.