Son Mühür/Selda Meşe- İzmir'in kalbi, körfezde bulunan tarihi binada alınan karar sonrası, AVM’de yer alan işletmelerin, kira bedellerini ocak ayından itibaren Türkiye Denizcilik İşletmeleri’ne (TDİ) ödeme yapmaya başladığı bildirildi.

İzmir'in kronikleşmiş bir sorunu haline gelen, yıllardır mülkiyet krizi yaşanan tarihi gümrük binası Konak Pier'in işletme hakkı eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanlarından Burhan Özfatura döneminde İZMER adlı şirkete verilmişti.

Tarihi yapı 30 yıl sonra yeniden Özelleştirme İdaresi Başkanlığı’na bağlı Türkiye Denizcilik İşletmeleri’nin kontrolüne geçti.



"Mülkiyet tartışmasına gerek yok"



Yaşanan mülkiyet krizi hakkında konuşan Eski İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Burhan Özfatura, "Ben başkanlık dönemimde İzmir için İnciraltı, Konak Pier ve Karşıyaka Sasalı olmak üzere üç tane yat limanının, İzmir'e çok güzel bir hareket getireceğini başta gençlerimiz olmak üzere vatandaşa iyi bir iş imkanı sağlayacağını düşünmüştüm. Aynı fikri hala savunuyorum. Konak Pier ve benzeri projeler İzmir için ekonomik katkı sağlayan yatırımlar.

Ben mülkiyetin devrine karşıyım. Biz Konak Pier için mülkiyeti vermedik onlara. Orada bir mülkiyet tartışmasına gerek yok. Melesa otogarın mülkiyeti belediyenin. Biz, hiçbir şeyde garanti de vermedik aksine otogar açıldı, biz payımızı hemen almaya başladık. Konak Pier'de yaşanan durum da aynıydı. Yani karşı taraf bize garanti teminatı verdi" dedi.

"Çİfte kazanç sağlıyor"



Özfatura sözlerine şu şekilde devam etti: "Yat limanlarını İzmir için çok önemli görüyorum. Karşıyaka'da yatlar kışın bağlanıyor, sezon geldiğinde bütün yatların tamiri ve bakımı yapılıyor. Çifte kazanç sağlıyor. Bu nedenle ben tekrar belirtmek isterim ki mülkiyet devrine kesinlikle karşıyım."