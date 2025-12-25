"Yüreğimden geçersin geceleri çoğu zaman hayaller konuşmaz bana bir şarkı söyle yüreğin burada sesin nerelerde aşkımız dillerde... Aşkın bitse de umudun sürer... Ve bu şarkı ikimizin olsun!"

Yaşar'ın bu güzel şarkısı Radyo Ege'de Balamir Yıldız ile Yol Saati programında karşıma çıktı. İşe yetişmeye çalışırken kulağımda Radyo Ege...

Radyoda şarkı dilemeyi çok severim. Bir an sevdiğimi düşünürken çıkan şarkı ona mesaj gibi gelir. Çocuklarımın babası, tek sevdiğimi sonsuzluğa uğurladıktan sonra anılarda yaşıyorum onu... Ama hayat devam ediyor. Akışına bırakıyorum... Bakınız geçen haftaki yazım...

Yeni bir yıl geliyor...

Yeni bir yıla girmemize çok az bir zaman kaldı. Yatacağız kalkacağız yepyeni bir yıl... Sadece takvim değişmiyor. Umutlarımızı, hayallerimizi de devre diyoruz

Muhteşem bir gece...

Dün gece İzmir'in gazetecileri Havagazı Fabrikası'nın mistik ortamında buluştuk. Gönlümüzce eğlendik. Bir senenin yorgunluğunu üstümüzden attık. Her yerde destek olan firmaların ürünleri vardı. Ne yiyip, ne içeceğimiz şaşırdık. Sıcak, soğuk içecekler, börekler, köfte, tavuk, meyve kokteyl ama en önemlisi dostluk... Dostlar bir aradaydık. Mesleki deformasyon dedikodu da eksik olmadı tabii ki... Üstat Öcal Uluç'un eşi Özay hanım ile dansı geceye damgasını vurdu. Anılarımızda unutulmayacak bir gece yaşatan İzmir Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Dilek Gappi ve yönetim kuruluna çok teşekkürler... Tüm yönetim kurulu davetlilerle tek tek ilgilendi. Yeni yılı erken karşıladık. Her şey çok güzel oldu!

Elanur'un doğum gününü kutladık...

Dün sabah grubumuza gelen mesajla uyandım. Genel Müdür Yardımcımız Tunç Erciyas ne güzel yazmış...

"Günaydın...

Bugün günlerden Elanur...

O bir efsane...

O gazetemizin prensesi...

Her an kırılacak porselen bir bebek gibi durmasına rağmen içinde bir Zeyna taşıyan kahramanımız...

Sabırlı, hırslı, başarı için hata yapmaktan korkmayan yaptığı hatalardan ders alıp aynı hatayı bir daha yapmayan cesur yürek...

Canı sıkılsa da belli etmeyen yüzünden tebessüm hiç düşmeyen gelecekte iyi bir gazeteci olamazsa, oyuncu olarak göreceğimiz parlayan yıldızımız...

Bugün senin günün, iyi ki doğdun. Daima gülümse..."

Benden de 'Yaşın hep 19' şarkısı ona gelsin... Mutlu yıllara Elanur... Biz kocaman bir aileyiz! 1 Ocak'ta Balamirimizin doğum günü...

Dün güzel bir gündü. Bugün de öyle... Dışarda yağmur, kulağımda Balamir ile yola devam işe az kaldı...

Üç ayların başlangıç gününü müjdeleyen Regaip Kandiliniz mübarek olsun...

İsmet İnönü'yü anıyoruz...

Bugün Milli Mücadele'nin en önemli kahramanı, Lozan Fatih'i, Atatürk'ün en yakını, İkinci Cumhurbaşkanımız İsmet İnönü'nün sonsuzluğa yürüyüşünün yıldönümü... 1973 yılında aramızdan ayrılmıştı. Saygı, özlem ve dualarla anıyoruz.

Haftaya görülebilmek umuduyla...