Yıldız tarihi 07 Ocak 2026...

Yazdan kalma bir gün...

Sıcaklık 19 C...

İktisad Kongresi Binası...

Hava, saha ve zemin seçime uygun...

Ayakkabıcılar Odası seçimi var.

Saat: 11.50

Ayakkabıcı, çantacı esnaf yerini almış

Tek liste ile seçime girmesi beklenen odanın aynı zamanda Esnaf Odaları Birliği'nin Başkanı Yalçın Ata üyeleri kapının önünde karşılıyor. Büyük salon değil küçük salon tercih edilmiş. Önce kayıt yaptırıp sonra salona giriliyor.

15 GÜN ÖNCE ÇIKAN RAKİP...

Bu kez Ata'nın bir de rakibi var. Salon biraz gergin... Erkan Akın genç bir esnaf, bebe ayakkabısı üretiyor. Heyecanlı gözükmekte... Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki aday olması için teşvik etmiş. Ortam her an patlamaya hazır bir bomba gibi, bir kıvılcım yeter... Beklenen oluyor Hulusi Çıtak içeri girince sesler yükseliyor. İki grubun taraftarları birbirine girecekken, duayen ustalar araya girip kavgaya dönüşmesini engelliyor. Başkan Ata ve Akın da bir araya gelerek güzel bir seçim olmasını dileyip üyeleri sakinleştiriyor.

EŞKİ'NİN PLANI...

Konuştuğum esnaf dostlarımdan aldığım bilgiye göre, Bornova'nın Başkanı Eşki, Bornova'da tüm işleri bitirdiği için canı sıkılmış. 'Ne yapayım?', 'ne yapayım?' diye düşünürken esnaf teşkilatını dizayn etmeye karar vermiş. 128 odanın seçimlerine kendi adaylarını sokmuş. Erkan Akın işte bu adaylardan biri... Yetmemiş zabıtaları aracılığıyla esnafa baskı kurarak Akın'a oy istemiş. "Akın yapmazsanız. Bakım olmaz. Yollarınız bozulur, çöp dağları oluşur. Ruhsat ücretleri yükselir yıkarım, asarım, keserim..." deyü tehditler savrulmuş. "Duyduk duymadık demeyin... Devletlüm buyurdu ki..."

Bu atmosferde seçim yapılacak salona geçildi. Divan kurulu seçildi gündem maddeleri olundu. "Kabul edenler etmeyenler... Oy çokluğuyla kabul edildi." Başkan adayı Akın bazı maddelere red verdi. Başkan Ata çalışmalarını 15 dakikalık bir video ile anlattı...

SIRA ONLARIN...

Başkan adaylarının konuşma sırasına geldi. Önce Ekşi'den adayı Erkan Akın kürsüye çıktı. "Herkese hoş geldin dedi ve vakit akıyor bir an önce oy kullanılsın. Esnafın işi var" diyerek sahneden indi. Ne neden aday olduğunu ne de yapacaklarını anlattı. Bakışları tedirgindi. Ne işim var benim burada bitse de gitsem havasındaydı. Birilerinin zorladığı çok belliydi. Eşki bu kez yanlış tercih yapmıştı sanki...

Ata da konuşmak istemedi ama günlerdir içine dert olan konuları kısaca anlattı. "Belediye Başkanı tüm işlerini yaptı da esnafa mı sıra geldi."diyerek sert ama duygusal bir konuşma yaptı. Esnaf tercihini yapacaktı. Ya tehdite boyun eğecek ya da esnaf için canla başla çalışan liderine destek verecekti.

Zafer Partisi Genel Başkan Yardımcısı Özcan Pehlivanoğlu, Zafer Partisi İl Başkanı Sinan Bezircilioğlu, AK Parti Konak İlçe Başkanı Sait Başdaş, AK Parti Bornova İlçe Başkanı, Duayen Başkan Koçali Al, ESKKK Başkanı Erdem Hünü, Esnaf Oda başkanları, iş insanları, seçimde ayakkabıcı esnafını yalnız bırakmadı

SÖZ ESNAFIN...

Sandık başına geçildi. Sıra ile oy kullandı. Üyelerin yarısı gelmişti. Heyecanlı bekleyiş saat 17.00'de sandıkların açılması ile zirveye ulaştı. 594 oy kullanıldığı belirlendi. Tek tek sayıldı.

Ata 431 oy alırken Eşki ay pardon Akın 155 oyda kaldı. 8 oy geçersiz...

Ata sonuç kesinleşince ilk işi Akın'a sarılmak oldu. Seçim bitti. Cesur yürekli esnaf kazandı. Dostluk devam!

ATA'NIN ZAFERİ...

Zafer konuşmasında 15 gün önce Bornova Belediye Başkanı Eşki tarafından sahaya sürülen Erkan Akın'ı tebrik etti. Esnafına teşekkür etti. Çünkü tüm baskılara rağmen haklının yanında yer almışlardı. Hiçbir tehdit altında ezilmediler.

Şimdi sıra diğer seçimlerde bakalım orada kimler kazanacak?