Urla'dan Seferihisar'a, Karaburun'dan Selçuk'a kadar uzanan geniş arazilerde milyonlarca zeytin ağacı, İzmir'in hem doğal örtüsünü hem de ekonomik can damarını oluşturur. Delice adıyla bilinen yabani zeytinlerin dağ yamaçlarında kendiliğinden yetiştiği bu coğrafyada, zeytin sadece bir bitki değil, aynı zamanda İzmir'in barışçıl ve Ege'ye özgü yaşam tarzının köklü bir sembolüdür. Asırlara meydan okuyan kalın gövdeli zeytin ağaçları, şehrin kırsal kimliğinin en baskın öğesidir.

Kıyı Şeridini ve Dağları Saran Aromatik Makiler

Zeytinliklerin sona erdiği dağlık kesimlerde ve denize dik inen yamaçlarda ise İzmir'in o tanıdık, mis kokulu maki örtüsü devreye girer. Yazların çok sıcak ve kurak, kışların ise ılık ve yağışlı geçtiği bu iklimde hayatta kalabilmek için yapraklarını küçülten, sertleştiren ve derin kökler salan maki bitkileri, ilin en geniş alana yayılan doğal bitki formasyonudur. Dağlarda yürüyüş yaparken etrafınızı saran koca yemiş, sandal ağacı, pırnal meşesi, zakkum, tespih ağacı ve hayıt çalılıkları bu örtünün başlıca kahramanlarıdır. Özellikle rüzgar estikçe çevreye yayılan yaban kekiği, adaçayı ve lavanta gibi uçucu yağlara sahip aromatik bitkiler, İzmir yamaçlarının en yaygın ve en sevilen doğal florasını oluşturarak bölgeye has o eşsiz kokuyu üretirler.

Kızılçamların Gölgesinde Şekillenen Doğal Yaşam

İzmir'in bitki örtüsünü tamamlayan son büyük parça ise, yüksek rakımlı bölgeleri ve Kemalpaşa, Bergama, Ödemiş gibi ilçelerin dağlık alanlarını kaplayan çam ormanlarıdır. Akdeniz havzasının değişmez ağacı olan Kızılçamlar, İzmir'de de orman ekosisteminin en kalabalık üyesidir. Zaman zaman yaşanan üzücü orman yangınlarına maruz kalsalar da, İzmir'in toprağına sıkıca tutunan kızılçamlar kendilerini yenileyerek dağları yeniden yeşillendirmeyi başarırlar. Fıstık çamlarının da özellikle Kozak Yaylası civarında muazzam bir yoğunluğa ulaştığı görülür. Şehir merkezine inildiğinde ise palmiyeler ve kordon boyunca dizilen asırlık çınar ağaçları, beton binaların arasında İzmirlilere gölge ve nefes sağlayan en yaygın kentsel peyzaj bitkileri olarak öne çıkmaktadır.