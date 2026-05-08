Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa siyasetinde "istifa" sesleri yükseliyor. CHP’li meclis üyesi Mehmet Akhöyük’ün partisinin grup toplantılarına katılmaması ve mecliste bağımsız bölüme oturması sonrası WhatsApp gruplarından çıkarılmaya varan gerginlik gündeme gelirken; Belediye Başkanı Mehmet Türkmen’in “Hallederiz birader” demesiyle ortalığın yatıştığı ifade edilmişti. Durumun Türkmen’in “halledemeyeceği” seviyelere ulaştığı hatta asıl sorunun başkan ve meclis üyeleri arasında giderek büyüdüğü konuşuluyor.

“3-4 meclis üyesi sırada” iddiası

Kemalpaşa kulislerinde dönen iddialara göre; Akhöyük krizinin buzdağının sadece görünen kısmı olduğu ifade ediliyor. Kulislerden sızan bilgilere göre, Kemalpaşa Belediye Meclisi’nde 3 ila 4 meclis üyesinin daha bavullarını topladığı ve istifa hazırlığında olduğu öne sürülüyor. Başkan Türkmen’in meclisten geçirmek istediği pek çok önergeye, bizzat kendi partisinin üyelerinden gelen "hayır" oyları sonrası Kemalpaşa siyasetindeki bu "kaynayan kazanın" yeni istifalarla her an patlayabileceği ifade edildi. İstifa eden meclis üyelerinin ise bağımsız meclis üyesi olarak yola devam etmeyi düşündükleri belirtildi.

Karşıyaka’dan sonra Kemalpaşa

Benzer bir durum bu dönem Karşıyaka Belediyesi’nde yaşanmış; belediyenin mayıs ayı toplantısı CHP’li muhalefet meclis üyeleri ve AK Parti grubunun katılmamasıyla gerçekleşememişti. Konuyla ilgili CHP Genel Merkezi’nden bazı isimlerin devreye girdiği ve ileriki günlerde Karşıyaka’da gelerek duruma el atacakları ifade edilirken; benzer bir durumun Kemalpaşa’da da yaşanabileceği ifade edildi.

Kemalpaşa Meclisi’nin CHP’li meclis üyeleri şu isimlerden oluşuyor: Yiğit Mutlu, Selçuk Karakülçe, Musa Çelik, Barış Uçar, Musa Eroğlu, Ahmet Cemil Balyeli, Çetin Kayalı, Orhan Berber, Ayşe Erol, Hüseyin Kalıpçı, Mehmet Akhöyük, Aysel Ablak, Mehmet Karadağ, Mehtap Katı Çınar, Baran Gültekin, Nejat Özden, Mükremin Zülkadiroğlu, Ercan Genç.