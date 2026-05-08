Son Mühür- İzmir’in Kemalpaşa Belediyesi’nde siyasi kulisleri hareketlendiren bir iddia gündeme geldi. Cumhuriyet Halk Partisi Belediye Meclis Üyesi Mehmet Aköyük’ün istifa ettiği öne sürüldü.

İlçe siyasetinde konuşulan iddialara göre Aköyük’ün, belediye yönetiminde yaşanan görüş ayrılıkları nedeniyle bu kararın alındığı iddia edildi. Özellikle mahallelerde yaşanan sorunların çözüme kavuşturulmadığı yönündeki eleştirilerin istifa sürecinde etkili olduğu belirtildi.

Kulislerde konuşulan başka iddiaya göre Aköyük ile Belediye Başkanı Mehmet Türkmen arasında iletişim ve koordinasyon konusunda sıkıntılar yaşandığı öne sürüldü.

Çarşamba günü gerçekleştirilen Belediye meclis toplantısında da Aköyük'ün CHP Grubu sıralarında oturmadığı, bağımsız alanda yer aldığı ve Meclis oturumu öncesinde yapılan partisinin grup toplantısına da katılmadığı da diğer iddialar arasında yer aldı. Aköyük'ün CHP WhatsApp Grubu'nda da çıkarıldığı öne sürüldü.

Adı geçen meclis üyesinden açıklama

Süreçte ise taraflar arasında görüşmeler gerçekleştirildiği öğrenildi. İstifa kararının son aşamasında geri çekildiği ifade edildi. CHP'li Meclis Üyesi Mehmet Aköyük ise, istifa kararı aldığı ancak daha sonra kararından vazgeçtiğini açıkladı.

Türkmen devreye girdi, 'hallederiz bilader' dedi

Kulislerde konuşulan iddialara göre Mehmet Türkmen'in devreye girerek Aköyük ile görüştüğü ve sürecin büyümemesi adına girişimlerde bulunduğu ile sürüldü. Türkmen'in görüşmede 'hallederiz bilader' ifadeleri kullandığı iddialar arasında yer aldı.