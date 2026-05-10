İzmir'in kuzeyinde Bergama, Kınık, Dikili, Aliağa, Foça, Menemen ve Çiğli ilçeleri yer alıyor. Kemalpaşa da kuzeydoğu hattının doğal uzantısı kabul ediliyor. Bu ilçelerin en kuzeydeki sınır noktası, Balıkesir ile komşu olan Bergama.

İzmir'in kuzeyinde hangi ilçeler var?

Kuzey aksının başını çeken Bergama, antik Pergamon kenti üzerine kurulu. UNESCO Dünya Mirası Listesi'ndeki Akropol, Asklepion ve Kızıl Avlu ile dünyanın dört bir yanından turist çekiyor. Bergama 1.544 kilometrekareyle İzmir'in en geniş yüzölçümüne sahip ilçesi konumunda.

Kınık, Bergama'ya 19, İzmir merkeze 119 kilometre uzaklıkta. Tarım odaklı küçük bir ilçe. Dikili ise Ege kıyısındaki termal kaynakları ve plajlarıyla yaz turizminin gözdesi. Foça, Eski ve Yeni olmak üzere iki yerleşimden oluşuyor; antik Phokaia kenti, Siren Kayalıkları ve sokak aralarındaki taş evleriyle özgün bir kıyı dokusuna sahip.

İzmir'in kuzeyindeki sanayi ve tarım merkezleri hangileri?

Aliağa, kuzey aksının en güçlü sanayi noktası. Tüpraş Rafinerisi, demir-çelik tesisleri, liman kompleksi ve gemi söküm yerleriyle Türkiye'nin enerji ve metal sektöründe stratejik bir konumda. Ayrıca Herodot'un sözünü ettiği 12 Aiolis kentinden biri olan Kyme antik kenti de Aliağa sınırlarında.

Menemen, çömlekçilik geleneği ve sebze üretimiyle adını duyuran tarım ilçesi. Yamanlar Dağı ve Emiralem köyü gibi doğal cazibe noktaları da burada. İzmir merkeze yaklaşık 35 kilometre uzaklıkta yer alıyor. Çiğli ise körfezin kuzey ucunda; İzmir Çiğli Hava Üssü'ne, Kuş Cenneti'ne ve Katip Çelebi Üniversitesi'ne ev sahipliği yapıyor.

İzmir'in kuzeyindeki ilçeler için kalkınma planı var mı?

İzmir Büyükşehir Belediyesi, kuzey aksındaki ilçeler için ayrı bir strateji yürütüyor. "Gediz-Bakırçay Havzaları Sürdürülebilir Kalkınma Stratejisi" kapsamında Dikili, Bergama, Kınık, Aliağa, Foça, Menemen ve Kemalpaşa ile Çiğli'nin Gediz deltası bölümü ele alınıyor.

Çalışma; yörenin yerel varlıklarını koruyarak çevre ve kültüre duyarlı projeleri öne çıkarmayı hedefliyor. Tarım, hayvancılık, ekoturizm ve yerel üretici pazarları gibi başlıklarda çalıştaylar düzenlendi.

İzmir'in kuzeyini coğrafi olarak ne sınırlandırıyor?

Coğrafi açıdan İzmir'in kuzey sınırı Balıkesir iliyle çiziliyor. Bergama, ilin en kuzeydeki ilçesi konumunda. Kuzey aksı genel olarak Bakırçay ve Gediz nehirlerinin oluşturduğu havzalarda şekilleniyor.

Bu havzalar verimli ovalarıyla pamuk, zeytin ve sebze üretimine uygun bir tarım dokusu barındırıyor. Kıyı şeridi ise Foça, Aliağa ve Dikili ile Ege'ye uzanıyor. Sanayi, turizm ve tarımı bir arada barındırdığı için kuzey aksı İzmir ekonomisinin kendine özgü bir bölümü.