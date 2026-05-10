İzmir'in gezilecek güzel yerleri başında Konak Meydanı, Kordon, Kemeraltı Çarşısı, Tarihi Asansör, Agora Ören Yeri ve Kadifekale geliyor. Şehir dışı rotada Alaçatı, Şirince, Urla, Foça, Selçuk ve Bergama unutulmaması gereken duraklar arasında.

İzmir'in gezilecek güzel yerleri merkezinde neler var?

Şehir gezisinin başlangıç noktası genellikle Konak Meydanı. 1901 yapımı Saat Kulesi, Yalı Camii ve hemen yanındaki tarihi Hükümet Konağı bir arada görülüyor. Meydandan Kemeraltı Çarşısı'na geçildiğinde Kızlarağası Hanı, Hisar Camii ve Salepçioğlu Camii ortaya çıkıyor. Hanın iç avlusundaki kafede mola verip el sanatları dükkanlarını dolaşmak klasik bir İzmir öğleden sonrası.

Konak'tan Pasaport İskelesi'ne yürüyüş güzel bir alternatif. Kordon boyunca uzanan Atatürk Caddesi, deniz manzaralı parkurları ve faytonlarıyla şehrin nabzı. Akşamüstü Bostanlı Gün Batımı Terası, ahşap iskelesiyle fotoğrafçıların buluşma noktası.

İzmir'in gezilecek güzel yerleri arasında hangi tarihi noktalar var?

Tarih meraklıları için Agora Ören Yeri, Smyrna döneminden kalma bir buluşma alanı. Kadifekale ise şehre tepeden bakan antik akropol. Karataş'taki Tarihi Asansör, 1907'de halkın günlük yaşamını kolaylaştırmak için yapıldı. Tepedeki kafeden körfez manzarası izleniyor.

Müzeler açısından da seçenek bol. Arkeoloji Müzesi, Etnografya Müzesi, Atatürk Müzesi ve Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi kültür rotasının duraklarından. Bet İsrael Sinagogu ve Aziz Polikarp Kilisesi şehrin çok kültürlü dokusunun izlerini taşıyor.

İzmir'in gezilecek güzel yerleri içinde hangi sahil ilçeleri öne çıkıyor?

Çeşme yarımadası yaz turizminin kalbi. Alaçatı'nın taş sokakları, Aya Yorgi Koyu, Ilıca Plajı ve sörfçülerin gözdesi Alaçatı Koyu listenin başında. Foça ise zeytinli sokakları, Beş Kapılar Kalesi ve Siren Kayalıkları'yla huzur arayanların adresi.

Urla, yat limanı, Klazomenai Antik Kenti ve Malgaca Pazarı'yla cazibe merkezine dönüştü. Sığacık ise Cittaslow unvanlı sakin bir balıkçı kasabası. Kalesi içindeki dar sokakları ve Teos Antik Kenti'ne yakınlığıyla biliniyor.

İzmir'in gezilecek güzel yerleri arasında köyler ve antik kentler?

Şirince, Selçuk'taki taş ev mimarisi ve şarap tatma turlarıyla turistlerin akın ettiği bir dağ köyü. UNESCO listesindeki Efes Antik Kenti ve Meryem Ana Evi de aynı bölgede. Bergama'nın Akropol'ü, Asklepion'u ve Kızıl Avlu'su dünyanın dört bir yanından ziyaretçi çekiyor.

Birgi, Ödemiş'e bağlı UNESCO Geçici Listesi'ndeki bir köy. 18-19. yüzyıl Osmanlı sivil mimarisinin güzel örneklerini taşıyor. Kısa süreli ziyaretler için Konak-Alsancak-Kemeraltı üçgeni, uzun planlar için Çeşme-Urla-Seferihisar ve Selçuk-Bergama rotaları ideal.