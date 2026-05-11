İzmir’in karşısındaki Yunan adası denince çoğu kişinin aklına ilk olarak Sakız Adası geliyor. Çeşme’nin tam karşısında bulunan ada, kısa süren feribot yolculuğu nedeniyle özellikle hafta sonlarında yoğun ilgi görüyor. Sabah gidip akşam dönenlerin sayısı bile oldukça fazla. Küçük taş sokakları, sahil tavernaları ve sakin atmosferi adayı cazip hale getiriyor.

İzmir’e yakın Yunan adaları hangileri

İzmir çevresinden ulaşım sağlanan tek ada Sakız değil. Midilli Adası da özellikle Ayvalık ve Dikili hattından giden turistlerin uğrak noktaları arasında bulunuyor. Kuzey Ege’nin en büyük adalarından biri olan Midilli, eski liman kasabaları ve deniz ürünleriyle biliniyor.

Bir diğer popüler rota ise Sisam Adası. Kuşadası’ndan feribotla geçilen ada, daha sakin tatil arayanların tercih ettiği yerlerden biri sayılıyor. Özellikle koyları ve küçük plajları nedeniyle yaz döneminde yoğunluk oluşuyor.

Yunan adalarına ilgi neden arttı

Son dönemde kapıda vize uygulamasının etkisiyle Yunan adalarına ilgi daha da büyüdü. Önceden uzun prosedürlerle uğraşmak istemeyen birçok kişi artık birkaç belgeyle günübirlik geçiş yapabiliyor.

Turizm şirketleri özellikle yaz sezonunda Çeşme-Sakız ve Ayvalık-Midilli seferlerine ek feribot koymaya başladı. Hafta sonları limanlarda uzun kuyruklar oluştuğu da sık sık gündeme geliyor.

Sakız Adası neden bu kadar tercih ediliyor

Sakız Adası’nın bu kadar popüler olmasının en büyük nedeni yakın mesafede olması. Çeşme’den kalkan feribotlar kısa sürede adaya ulaşıyor. Bu yüzden uzun tatil planı yapmadan küçük bir kaçamak isteyenler ilk olarak burayı seçiyor.

Ada aynı zamanda sakız üretimiyle tanınıyor. Köylerdeki taş yapılar, küçük meydanlar ve deniz kenarındaki restoranlar özellikle Türk turistlerin ilgisini çekiyor.