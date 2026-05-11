Son Mühür/ Gökmen Küçüktaşdemir- İzmir Kemalpaşa’da Türk Kızılay şubesi bu yıl Anneler Günü için farklı bir program düzenledi. Kadın Kızılay ekibi, ilçedeki anneleri bir araya getirip sadece tebrik etmek yerine, odağına merhamet ve dayanışma kavramlarını alan bir program organize etti. Halk Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yürütülen bu çalışma, ilçedeki kadın gönüllülerin katılımıyla gerçekleştirildi.

Seminerin sunumunu bizzat Halk Eğitim Merkezi Müdür Yardımcısı Cemile Coşdur üstlendi. Coşdur, konuşmasında anneliğin sadece biyolojik bir süreç olmadığını, toplumun bir arada tutulmasında kadının üstlendiği o görünmez yükü detaylarıyla anlattı. İlginçtir ki, sunumda yardımlaşma kültürünün tarihsel kökenlerine ve Kızılay'ın bu kültürdeki yerine de sıkça vurgu yapıldı. Katılımcılar ise anlatılanları sadece dinlemekle kalmadı aynı zamanda kendi tecrübelerini de sürece dahil ederek interaktif bir zemin oluşturdular.

El emeği ürünler dağıtıldı

Programın belki de en çok dikkat çeken tarafı, dağıtılan hediyelerin niteliğiydi. Tamamen el işçiliği tercih edilmişti. Sevda Işık ve Gizem Işık’ın elinden çıkan ve üzerinde Kızılay’ın kadim sembolü olan Hilal-i Ahmer çiçeği işlenmiş çantalar, salondaki kadınlara takdim edildi.

Emeği geçen herkese teşekkür

Teşekkür listesinde ise organizasyona kapılarını açan Halk Eğitim Merkezi Müdürü Cengiz Aktı’dan, koordinasyonu sağlayan Kadın Kızılay Yönetim Kurulu Üyesi Öznur Sevimlican’a kadar herkesin emeği tek tek zikredildi. Gönüllü kadınlar, seminerin sonunda yaptıkları kısa açıklamada anneliğin fedakarlık ve karşılıksız iyilikle eşdeğer olduğunu belirterek, tüm kadınların bu özel gününü kutladıklarını ifade ettiler.

Toplu fotoğraf çekiminin ardından, Kemalpaşa’da bu anlamlı gün, hem öğretici hem de birleştirici bir anı olarak kayıtlara geçti.

