Menemen Belediyesi hizmetlerine bir yenisini daha ekledi. Geleceğe ışık tutan açılışta ayrıca öyle bir müjde verdi ki Menemen halkı oldukça memnun oldu. Trafikte yaşanan kaza, şiddet ve olumsuz durumlar maalesef herkesin canını sıkıyor ve yaşanan sıkıntısı büyümesiyle birlikte can sıkıntısı başka bir boyuta evriliyor. Bu bilinçlenme ve eğitimin küçük yaşlarda başlaması adına Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Asarlık'ta trafik eğitim parkuru açılışını gerçekleştirdi.

Açılış oldukça kalabalıktı!

Açılışa bir çok siyasetçi, başkan, müdür ve vatandaş katıldı. Katılanlar arasında "Menemen Belediye Başkanı Aydın Pehlivan, Asarlık'ta trafik eğitim parkuru açılışını gerçekleştirdi. Açılışa Menemen Kaymakamı Vedat Yılmaz, AK Parti Menemen İlçe Başkanı Hakkı Durmaz, MHP Menemen İlçe Başkanı Barbaros Çalışçı, İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev, Menemen İlçe Jandarma Komutanı Ali Yıldırım, Menemen İlçe Sağlık Müdürü Burak Çetin, Menemen Şoförler Odası Başkanı Cem Pehlivanoğlu" isimleri yer aldı.

Başkan Pehlivan konuya ilişkin şu ifadelerde bulundu:

"Mesafelerin kısaldığı, ulaşımın arttığı, teknolojinin tüm nimetleriyle karşımızda olduğu bir çağda yaşıyoruz. Böylesi bir hız çağında, ne yazık ki bazen 5 dakika için bir ömür harcıyor, bazen bir anlık öfkeyle hem kendimizin, hem sevdiklerimizin, hem de karşımızdaki kişilerin yaşamlarını çok farklı yerlere sürükleyebiliyoruz.

Bizler de Menemen Belediyesi olarak, trafik kurallarının çocukluktan itibaren zihinlere yerleşmesi ve gelecekte hiçbir hemşehrimizin burnunun dahi kanamaması için, bugün bu tesisin açılışını gerçekleştiriyoruz. Burada eğitim alacak çocuklar, yarınlarda güvenli araç kullanacak. Burada eğitim alacak çocuklar; anne ve babaları araç kullanırken kural ihlali yaparsa onları uyaracak.

Böylece yollarımız daha güvenli, daha saygılı, daha huzurlu olacak. Bugün içinde bulunduğumuz 15 bin metrekarelik Asarlık Gençlik Merkezi arazisi, trafik eğitim parkurunun da hizmete girmesiyle, tam bir eğitim yuvasına dönüşüyor.

Gençlik merkezimiz her gün dolup taşıyor. İçinde masa tenisinden playstationa, ders çalışma alanından sinevizyon ve kafeterya bölümüne kadar sosyal alanlarla donattığımız merkezimiz, bölgemizdeki gençlerden yoğun ilgi görüyor.

Açık ve kapalı olimpik yüzme havuzlarımıza ilgi en üst düzeyde devam ediyor ve altını kalın harflerle çizerek söylüyorum; tamamen ücretsiz yüzme kursumuz, uzman eğitmenlerimiz eşliğinde tam kapasite ve dolulukla hizmet veriyor.

Yine bu alanda inşa edip Sağlık Bakanlığımız ile protokol imzalayarak hizmete soktuğumuz Asarlık Aile Sağlığı merkezi, bölgenin çok önemli bir ihtiyacını karşılayarak, Menemen Devlet Hastanesi'ne gitmeden hemşehrilerimizin yürüme mesafesinde sağlık hizmeti almasını sağlıyor."

Başkan'dan ikinci müjde!

Konuşmasının sonunda bir müjde daha veren Pehlivan Kent-2 ve Menemen Şehir Parkı'nda açılan şubeleri çok sevilen Aynısefa kafelerin üçüncü şubesinin Ulukent Kent Gözü Rekreasyon Alanı'nda 19 Mayıs'ta açılacağını duyurdu. Dördüncü şubeninse Asarlık'ta olacağını ilan etti.