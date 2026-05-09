Son Mühür / Yağmur Daştan - Kemalpaşa’da ‘istifa’ sesleri dinmiyor. Kemalpaşa Meclisi’nde CHP’li bazı isimlerin istifa edeceği ve "Bağımsız koltuğa" geçeceği iddiaları tazeliğini korurken; edinilen bilgilere göre şimdi de çatlak Ulucak hattına sıçradı. Geçen dönem CHP meclis üyeliği görevini yürüten Mehmet Önlü’nün istifa hazırlığında olduğu öne sürüldü.

AK Parti’ye geçecek iddiası

Üstelik iddialar sadece istifa ile sınırlı kalmadı. Kemalpaşa siyasetinin tanınmış isimlerinden Önlü’nün AK Parti’ye geçmek için görüşmeler yürüttüğü ve bu niyetini yakın çevresiyle paylaştığı ifade edildi. Seçim döneminde de benzer bir geçiş süreciyle adı anılan Önlü’nün, bu kez kesin kararlı olduğu gelen bilgiler arasında.

'Aile boyu istifa' deniliyor…

İddialara göre; aile boyu istifa kapıda. Kemalpaşalı kaynakların aktarımına göre; Mehmet Önlü’nün geçtiğimiz dönem CHP İlçe Yönetiminde yer alan oğlu Ege Önlü de partiden istifa edecek. Kulislerde konuşulan senaryoya göre, önce oğul Ege Önlü’nün ilçe yönetimindeki görevinden ayrılacak, hemen ardından baba Mehmet Önlü’nün istifasını vererek AK Parti saflarına katılacak.